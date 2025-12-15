Un cetățean israelian, împușcat în Cisiordania. Armata israeliană acuză că acesta ar fi fost instabil psihic

Potrivit agenției palestiniene de presă WAFA, incidentul s-a petrecut în Cisiordania, la est de orașul Qalqilya.

Sursa citată acuză că ar fi fost un atac deliberat, menit să ucidă cetățeni palestinieni. Acesta nu ar fi primul incident în cadrul căruia armata israeliană împușcă cetățeni palestinieni, pe care îi etichetează drept „o amenințare” la adresa forțelor armate de ocupație.

Ulterior s-a dovedit că cetățeanul avea, de fapt, origini israeliene. Armata forțelor de ocupație acuză că el ar fi fost „instabil psihic”.

Potrivit presei israeliene, aflat la o benzinărie, bărbatul a atacat o persoană cu un cuțit, fiind ulterior împușcat de armată. Acesta a fost grav rănit.