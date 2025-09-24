Armata israeliană confirmă uciderea unui tânăr palestinian lângă Jenin. Ar fi aruncat în militari cu un dispozitiv exploziv

Potrivit Al Jazeera, armata israeliană a confirmat miercuri că forțele sale au împușcat mortal un palestinian de 19 ani în timpul unui raid desfășurat în orașul Anzah, în apropiere de Jenin, în Cisiordania ocupată.

Potrivit comunicatului militar, tânărul ar fi aruncat un dispozitiv exploziv asupra soldaților, care au deschis focul în replică.

Incidentul survine pe fondul raidurilor aproape zilnice ale armatei israeliene în Cisiordania de la începutul războiului din Gaza, operațiuni ce includ intrarea în locuințe palestiniene, interogatorii în masă și arestări.

Conform datelor citate de presa internațională, acțiunile armatei israeliene și atacurile coloniștilor israelieni au dus, în aceeași perioadă, la moartea a peste 1.000 de palestinieni în Cisiordania, printre care mai mult de 200 de copii.