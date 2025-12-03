Un elicopter militar israelian a deschis focul asupra unor terenuri din apropierea orașului Qabatiya

Un elicopter militar israelian a fost observat trăgând asupra unor terenuri din apropierea orașului Qabatiya, situat la sud de Jenin, în Cisiordania ocupată, pe fondul intensificării operațiunilor militare din zonă.

În Qabatiya, forțele israeliene au preluat controlul a peste 10 locuințe, transformându-le în posturi militare.

Ieri după-amiază, militarii au impus o interdicție de circulație pentru locuitori și au început percheziții, arestări și interogatorii în teren, măsuri care au alimentat tensiunile deja ridicate din regiune.

În alte părți ale Cisiordaniei, cel puțin 13 palestinieni au fost arestați în timpul unor raiduri nocturne desfășurate de armata israeliană.

Frecvența operațiunilor militare a crescut semnificativ în ultimii doi ani.

Potrivit estimărilor locale, raidurile zilnice au ajuns luna trecută la o medie de 46 pe zi, de aproape patru ori mai multe decât în urmă cu doi ani, pe fondul escaladării conflictului din Gaza.