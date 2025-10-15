Războiul din Ucraina, ziua 1.330. Trump îi cere lui Putin „să facă ceva” pentru a opri războiul / Miniștrii Apărării din UE și NATO discută sprijinul pentru Ucraina

Evacuări masive în zona Kupiansk din cauza ofensivei ruse

Autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea a peste 400 de familii din zeci de sate din apropierea orașului Kupiansk, în nord-estul țării, din cauza intensificării atacurilor rusești. Guvernatorul regiunii Harkov a anunțat că peste 600 de copii trebuie mutați în siguranță.

Kupiansk, oraș aproape distrus, a devenit din nou o țintă majoră pentru forțele Moscovei. Zelenski spune că armata ucraineană apără pozițiile cheie de pe front, în timp ce Rusia susține că are avantajul strategic în mai multe zone.

Zelenski îi retrage primarului din Odesa cetățenia ucraineană

Președintele Volodimir Zelenski i-a revocat marți cetățenia primarului Odesa, Hennadii Trukhanov, susținând că acesta deținea și un pașaport rusesc.

Trukhanov neagă că are pașaport rus, spune că va ataca decizia în instanță și afirmă că va rămâne primar, în timp ce oficialilor ucraineni le este interzisă dubla cetățenie.

Agenția de securitate SBU a spus că deține dovezi și a postat o fotocopie a pașaportului rusesc, iar la Odesa s-au adunat protestatari care cer înlocuirea sa.

Trump spune că Putin ar trebui să „facă ceva” pentru a pune capăt războiului din Ucraina și citează pierderi rusești de „un milion și jumătate”

Donald Trump a declarat marți că Vladimir Putin ar trebui „să facă ceva” pentru a pune capăt războiului din Ucraina, pe care l-a numit o mare pierdere pentru Rusia. El a spus că Putin „ar fi trebuit să câștige într-o săptămână” și a susținut că Rusia ar fi pierdut „un milion și jumătate de soldați”, cifră care nu este confirmată de surse independente. Trump a lăudat rezistența Ucrainei și a spus că Putin trebuie să încheie conflictul, avertizând că economia rusă este sub presiune. El urmează să se întâlnească vineri cu Volodimir Zelenski, iar printre subiecte s-ar putea afla trimiterea rachetelor Tomahawk pentru a presa Moscova să negocieze.

Miniștrii Apărării din UE și NATO se reunesc pentru discuții despre sprijinul militar pentru Ucraina

Miniștrii Apărării ai statelor membre NATO și UE vor participa miercuri la trei reuniuni la Bruxelles, axate pe livrările de arme către guvernul de la Kiev, au anunțat oficiali ai alianței și ai UE.

Programul începe dimineața cu o întâlnire ministerială la sediul NATO, urmată de reuniunea grupului de contact pentru Ucraina, la nivel de miniștri ai Apărării. Seara, majoritatea miniștrilor (cu excepția SUA, Canadei și Norvegiei) vor participa la o cină de lucru informală la Consiliul Uniunii Europene, condusă de Înaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas.