Joe Biden l-a felicitat pe Donald Trump pentru acordul de pace din Gaza

„Sunt profund recunoscător și simt o mare ușurare că această zi a sosit pentru ultimii 20 de ostatici rămași în viață, care au trecut printr-un iad de neimaginat și sunt în sfârșit reuniți cu familiile și cei dragi lor, și pentru civilii din Gaza care au suferit pierderi de neconceput și care, în sfârșit, vor avea șansa să își reconstruiască viețile”, a scris Biden într-o postare amplă pe platforma X.

„Drumul până la acest acord nu a fost ușor. Administrația mea a lucrat neobosit pentru a aduce ostaticii acasă, pentru a oferi ajutor umanitar civililor palestinieni și pentru a pune capăt războiului. Îl felicit pe președintele Trump și echipa sa pentru eforturile depuse pentru a finaliza noul acord de încetare a focului”, a adăugat el.

Ostaticii rămași în viață au fost eliberați luni de Hamas, cele două părți începând prima fază a unui acord de pace susținut de administrația Trump. Israelul a eliberat, de asemenea, peste 1.900 de prizonieri palestinieni.

„Acum, cu sprijinul Statelor Unite și al întregii lumi, Orientul Mijlociu se află pe calea păcii – o pace care sper să dureze – și către un viitor pentru israelieni și palestinieni deopotrivă, cu măsuri egale de pace, demnitate și siguranță”, a mai spus Biden în postarea sa de luni.