Proaspătul laureat Nobel cere suspendarea reformei pensiilor pentru a salva Franța de extrema dreaptă

Distins luni pentru cercetările sale privind inovația și creșterea economică, Aghion a sugerat marți, într-un interviu la France Inter, suspendarea reformei pensiilor ca soluție de echilibru între guvern și opoziție. Măsura, spune el, ar putea preveni venirea la guvernare a partidului de extremă dreaptă condus de Marine Le Pen, Rassemblement National (RN).

„Sper ca socialiștii să realizeze că este o mare concesie din partea guvernului și că vor spune: Acceptăm suspendarea pentru a salva țara de pericolul venirii la putere a Rassemblement National”, a declarat Aghion, citat de Le Figaro.

Un cost mic pentru stabilitatea Franței

El a subliniat că o nouă criză politică ar fi mai dăunătoare decât o amânare temporară a reformei pensiilor: „Nu vreau ca extrema dreaptă să ajungă la putere în Franța și nu vreau instabilitate politică . Cred că este un preț modest de plătit”, a adăugat laureatul Nobel.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu urmează să prezinte marți în Adunarea Națională o nouă declarație de politică generală, iar Partidul Socialist condiționează sprijinul său de suspendarea reformei pensiilor – o măsură care ar putea costa statul peste 3 miliarde de euro până în 2027, potrivit executivului francez.

„Costul instabilității, mai ales prin creșterea ratelor dobânzilor, ar fi mult mai mare decât cheltuiala acestei suspendări”, a explicat laureatul Nobel, pledând pentru o soluție negociată care să mențină stabilitatea politică a Franței.

Philippe Aghion, împotriva supraimpozitării

Social-liberal prin viziune, Aghion a fost consilier al lui François Hollande, apoi apropiat al lui Emmanuel Macron, contribuind la definirea politicii ofertei. Recent, el a criticat deschis taxa Zucman, propusă de economistul Gabriel Zucman, avertizându-l: „Vei transforma Franța într-o închisoare fiscală”.

În privința pensiilor, Aghion a fost întotdeauna consecvent: încă din anul 2022, declara că vârsta de pensionare de 63 de ani ar fi fost un compromis rezonabil între sustenabilitatea bugetară și acceptarea socială.

Reforma actuală, propusă de președintele Emmanuel Macron și adoptată de guvernul său, prevede creșterea vârstei legale de pensionare de la 62 la 64 de ani, măsură care a declanșat proteste masive în toată Franța.