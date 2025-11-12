Parlamentul francez a votat pentru suspendarea reformei pensiilor propusă de Macron

Adunarea Națională a Franței a votat miercuri pentru oprirea aplicării legii din 2023 care ridica vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani. Măsura va rămâne valabilă până la alegerile prezidențiale din 2027.

Proiectul a fost adoptat cu 255 de voturi pentru și 146 împotrivă.

Au sprijinit propunerea socialiștii, ecologiștii și deputații de extremă dreapta, iar împotrivă au fost partidele de extremă stângă, Les Républicains și gruparea Orizonturi.

Majoritatea parlamentarilor din partidul președintelui Emmanuel Macron s-au abținut.

Premierul Sébastien Lecornu a lansat ideea suspendării acum o lună, ca soluție de compromis pentru Guvern.

Potrivit ministrului Muncii, Jean-Pierre Farandou, măsura va costa aproximativ 300 de milioane de euro în 2026 și 1,9 miliarde în 2027.

Guvernul francez promite să reducă deficitul bugetar la cel mult 5% din PIB anul viitor.

Deși suspendarea reformei a ajutat la scăderea tensiunilor, au apărut îngrijorări privind seriozitatea cu care statul tratează echilibrul financiar.

Adunarea Națională trebuie să voteze până la miezul nopții bugetul asigurărilor sociale, care include și această suspendare. Dacă proiectul nu este aprobat la timp, Senatul va analiza varianta inițială propusă de guvern, care vrea să păstreze modificările votate de deputați.