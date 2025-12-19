Cererea guvernului francez de suspendare a site-ului Shein, respinsă de Tribunalul din Paris

Această decizie a fost luată deoarece gigantul ultra-fast fashion, prins asupra faptului cu vânzarea de păpuși pedopornografice, arme și medicamente, a reacționat imediat, eliminând aceste produse de pe site-ul său.

Deși instanța a recunoscut existența unei „atingeri grave la adresa ordinii publice”, aceasta a stabilit într-un comunicat că „măsura blocării integrale a platformei Shein ar fi disproporționată și ar încălca în mod nejustificat libertatea de a întreprinde”, potrivit Le Figaro.

Cu toate acestea, instanța a impus platformei Shein o „ordonanță” de a nu reintroduce pe site-ul francez vânzarea de „produse sexuale care pot caracteriza un conținut de natură pornografică, fără implementarea unor măsuri de verificare a vârstei, altele decât o simplă declarație de majorat”.

Un eșec pentru stat, care a cerut ca „cel puțin” Shein să fie obligată să mențină suspendarea marketplace-ului, decizie pe care platforma o luase la începutul lunii noiembrie în urma ofensivei guvernamentale, în contextul controversei privind păpușile sexuale pedopornografice și armele.

Pe de altă parte, platforma a susținut că este victima politicii, dând asigurări că produsele vizate, vândute de producători terți, au fost eliminate imediat după raportarea lor.

Mai mult, la audierea din 5 decembrie, procuratura a înclinat de partea platformei, afirmând că o blocare a site-ului în întregime ar fi „disproporționată”.

De la începutul lunii noiembrie, Shein vinde în Franța doar haine la prețuri mici produse sub propria marcă. Avocații platformei au avertizat și în cazul unui semnal pozitiv din partea instanței, deblocarea marketplace-ului va fi doar graduală.

Categoria produselor sexuale ar urma să rămână inaccesibilă în Franța, din cauza imposibilității de a controla eficient, pentru moment, vârsta utilizatorilor, așa cum cere legea. Totuși, platforma rămâne vizată, la fel ca AliExpress, eBay, Temu și Wish, de o anchetă penală deschisă la Paris și încredințată Oficiului pentru Minori, pentru vânzarea de păpuși sexuale cu caracter pedopornografic.