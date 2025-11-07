Platforma chineză Shein își deschide primul magazin permanent, înconjurată de dispute judiciare și administrative

Concret, magazinul gigantului asiatic Shein este situat la etajul al șaselea al marelui magazin BHV Marais, după cum a informat luna trecută publicația infoRETAIL. Spațiul de peste 1.000 de metri pătrați oferă mii de articole la prețuri reduse, potrivit Société des Grands Magasins (SGM), proprietara marilor magazine BHV.

Totuși, deschiderea a fost umbrită de anunțul Ministerului Finanțelor din Franța privind inițierea unei proceduri de suspendare a platformei online Shein, după ce pe site au fost descoperite păpuși sexuale cu aspect infantil și arme puse în vânzare.

„La instrucțiunile prim-ministrului, Guvernul inițiază un proces de suspendare a platformei Shein pe perioada necesară pentru ca aceasta să demonstreze autorităților că întreg conținutul său respectă în final legile și reglementările țării”, a precizat Ministerul.

În acest sens, grupul chinez a explicat că această măsură îi va permite să desfășoare „o revizuire completă pentru a asigura conformitatea deplină cu legislația franceză și cele mai înalte standarde de protecție a consumatorilor”.

De asemenea, Parchetul din Paris a deschis o anchetă judiciară împotriva companiei pentru vânzarea acestor păpuși sexuale cu trăsături infantile pe platforma sa digitală. Potrivit publicației Le Parisien, parchetul parizian a confirmat că dosarul vizează „difuzarea de mesaje violente, pornografice sau contrare demnității, accesibile minorilor”.

Despărțirea dintre Galeries Lafayette și SGM

Această controversă a dus și la ruperea acordului dintre Galeries Lafayette și SGM. Rezilierea contractului va marca sfârșitul colaborării dintre cele două grupuri franceze, care datează din 2021, privind șapte mari magazine deținute de SGM și operate sub marca Galeries Lafayette, în afara Parisului. Aceste centre se află în orașele Angers, Dijon, Grenoble, Le Mans, Limoges, Orléans și Reims.

Ca urmare a acestei rupturi, cele șapte magazine vor înceta să opereze sub marca Galeries Lafayette și vor adopta o nouă denumire, care va fi prezentată în curând. Decizia se datorează unei „divergențe strategice recunoscute”, potrivit unui comunicat comun al celor două grupuri, care negociau de câteva săptămâni.

Pe de altă parte, Shein, care intenționează să deschidă cinci magazine suplimentare în Dijon, Grenoble, Reims, Angers și Limoges, se confruntă și cu presiunea sindicatelor și a mărcilor tradiționale, care avertizează asupra impactului economic și social al modelului de fast fashion, caracterizat prin producția în masă și nivelurile scăzute de calitate și durabilitate ale articolelor vestimentare.