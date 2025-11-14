Magazinele fizice Shein din Franța se vor deschide mai târziu decât era planificat. Care este motivul

Deschiderea a cinci noi magazine Shein în Franța a fost amânată, a anunțat vineri proprietarul lanțului de magazine Societe des Grands Magasins (SGM), relatează Reuters.

Decizia vine în contextul în care unii cumpărători de la magazinul Shein din Paris au fost surprinși în ziua deschiderii de prețurile mai mari decât cele cu care erau obișnuiți să le vadă online.

Primul magazin fizic Shein s-a deschis săptămâna trecută în magazinul universal BHV din Paris, atrăgând mii de curioși și provocând reacții negative din partea altor retaileri.

Frédéric Merlin, directorul companiei care deține lanțul de magazine universale BHV, a declarat vineri, pentru postul de televiziune BFMTV, că după afluxul masiv de clienți din Paris, accentul va fi pe pregătirea spațiilor comerciale, a gamei de produse și a personalului pentru a satisface cererea, scrie DPA.

„Magazinele noastre sunt, fără îndoială, prea mici”, a mai spus Merlin.

Celelalte magazine fizice Shein urmau să se deschidă în noiembrie și în sucursalele BHV din orașele Dijon, Reims și Grenoble, iar mai târziu în Angers și Limoges, iar întârzierea va fi de „câteva zile sau câteva săptămâni”.