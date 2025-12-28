Prima pagină » Știri externe » Persoane necunoscute au vandalizat și au încercat să incendieze un castel din Franța

Persoane necunoscute au vandalizat și au încercat să incendieze castelul din localitatea franceză La Barben. Paznicii au văzut mișcare și persoanele au fost nevoite să fugă. Reprezentanții castelului care adăpostește un celebru parc tematic istoric au făcut plângere la Poliție.
Persoane necunoscute au vandalizat și au încercat să incendieze un castel din Franța
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
28 dec. 2025, 15:01, Știri externe

Cel puțin două persoane necunoscute au pătruns în parcul Rocher Mistral și au turnat benzină într-o sală de spectacole. De asemenea, persoanele au pictat cu spray un simbol anarhist pe un perete, potrivit Le Figaro. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Parcul tematic se află într-un castel vechi de o mie de ani din localitatea franceză La Barben. Construcția este declarată monument istoric și găzduiește spectacole despre istoria regiunii în care se află Provența (Provence)

Pe parcursul nopții, pe monitoarele agentului de pază au apărut fascicule de lumină. Cel puțin două persoane cu lanterne au traversat scările și pivnița castelului, unde au loc spectacole stradale. Paznicul s-a deplasat imediat la fața locului, provocând fuga intrușilor.

„Când a ajuns, a observat că turnaseră benzină pe toată podeaua. Mirosul era atât de puternic încât s-a temut de un incendiu și a stropit totul cu stingătorul”, a spus Vianney d’Alançon, proprietarul parcului tematic.

Totodată, paznicul a descoperit litere A încercuite, un simbol anarhist. Literele erau desenate cu vopsea neagră.

Vandalii nu pot fi identificați cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere. Proprietarul parcului a depus o plângere, iar jandarmeria a trimis un echipaj la fața locului.

Ancheta va stabili cine este responsabil pentru pagube și motivul acestuia. Actele de vandalism nu afectează funcționarea parcului tematic deoarece acesta este închis din noiembrie până în aprilie.

