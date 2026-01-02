Prima pagină » Știri externe » Zelenski și liderii europeni se întâlnesc săptămâna viitoare în Franța

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski se va întâlni cu liderii europeni în 6 ianuarie în Franța, semnalând eforturile de menținere a dinamicii diplomatice, scrie The Kyiv Independent.
Cosmin Pirv
02 ian. 2026, 07:27, Știri externe

Zelenski a declarat joi că liderii „Coaliției celor dispuși” din Europa se vor întâlni cu președintele ucrainean pe 6 ianuarie, în Franța.

Începem acest an începând cu diplomația și continuăm dialogul cu partenerii noștri”, a declarat Zelenski.

Întâlnirea la nivel de lideri din Franța va culmina cu o serie de discuții între oficialii ucraineni, europeni și americani.

Consilierii de securitate națională din țările „Coaliției celor dispuși”, condusă de Marea Britanie și Franța, au convenit să se întâlnească în Ucraina pe 3 ianuarie, potrivit lui Zelenski, consilierii americani participând virtual. Discuțiile vor fi urmate de o întâlnire a șefilor de stat major din diferite țări pe 5 ianuarie.

„Ne pregătim acum pentru a ne asigura că întâlnirea va fi productivă, că sprijinul va crește și că încrederea politică va crește atât în garanțiile de securitate, cât și în acordul de pace”, a spus președintele Ucrainei.

Pe măsură ce Ucraina continuă să facă eforturi pentru pace, Rusia și-a intensificat atacurile în masă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

