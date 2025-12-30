Franța mobilizează 10.000 de forțe de ordine la Paris pentru a preveni violențele de Revelion

Franța pregătește un amplu dispozitiv de securitate pentru noaptea de Anul Nou, pe fondul riscului de violențe și tulburări ale ordinii publice.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a anunțat că aproximativ 90.000 de polițiști și jandarmi vor fi desfășurați în întreaga țară, dintre care circa 10.000 în Paris și în zona metropolitană apropiată.

Dispozitivul de securitate din capitală va include polițiști, jandarmi, pompieri ai Brigăzii de Pompieri din Paris, militari din cadrul operațiunii Sentinelle, poliție locală și echipaje medicale.

Autoritățile urmăresc atât protejarea persoanelor care participă pașnic la festivități, cât și intervenția rapidă în cazul unor incidente.

Laurent Nunez a subliniat că forțele de ordine vor acționa cu „fermitate și autoritate” în fața oricăror acte de violență, amintind că, în anii precedenți, noaptea de Revelion a fost marcată de incendieri de autoturisme, violențe urbane și atacuri asupra echipajelor de intervenție, în special în anumite cartiere defavorizate.

Anunțul a fost făcut într-un interviu acordat postului France Inter, ministrul precizând că prefecții au primit instrucțiuni pentru vigilență maximă.

Pentru a reduce riscurile, concertul de amploare de pe Champs-Elysees a fost anulat, după un incident grav petrecut anul trecut, scrie Brusselssignal.

Spectacolele de artificii și proiecțiile video, inclusiv cele de pe Arcul de Triumf, vor avea loc, însă cu măsuri suplimentare de control al mulțimii, restricții de trafic, filtre de acces și interdicții privind consumul de alcool în spațiul public, în anumite zone.