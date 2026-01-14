Franța interzice intrarea a zece activiști britanici de extremă dreaptă pentru acțiuni anti-imigrație

„Zece interdicții administrative de acces pe teritoriul francez au fost emise împotriva membrilor mișcării „Ridicați culorile”. Statul nostru de drept nu este negociabil; acțiunile violente sau incitante la ură nu își au locul pe teritoriul nostru”, a transmis Laurent Nunez, ministrul de Interne, miercuri pe X.

Conform ministerului, gruparea a încercat să distrugă bărcile care sunt folosite pentru traversarea Canalului Mânecii și să răspândească mesaje împotriva migrației ilegale. Într-un videoclip postat în luna noiembrie, un bărbat s-a filmat distrugând o barcă gonflabilă, iar în al videoclip, acesta striga unor migranți care care urcau într-o ambarcațiune: „Nu sunteți bineveniți în țara noastră”, notează AFP.

Mișcarea „Ridicați culorile”, originară din Birmingham, se prezintă ca o mișcare civică de inițiativă locală care s-a extins prin afișarea drapelelor naționale și arborarea acestora în spații publice, reflectând sentimentul anti-imigrație care este în creștere.

Politica privind migrația ilegală a devenit un subiect central în dezbaterea publică de la Londra, contribuind la ascensiunea populară a partidului Reform UK condus de Nigel Farage.