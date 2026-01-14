Prima pagină » Știrile zilei » Franța interzice intrarea a zece activiști britanici de extremă dreaptă pentru acțiuni anti-imigrație

Franța interzice intrarea a zece activiști britanici de extremă dreaptă pentru acțiuni anti-imigrație

Ministerul de Interne francez a anunțat că zece activiști britanici de extremă dreaptă au primit o interdicție de a intra în Franța după ce au desfășurat acțiuni considerate instigatoare la violență pe teritoriul francez, relatează Reuters.
Franța interzice intrarea a zece activiști britanici de extremă dreaptă pentru acțiuni anti-imigrație
Sursa foto: Pexels
Radu Mocanu
14 ian. 2026, 14:54, Știri externe

Zece interdicții administrative de acces pe teritoriul francez au fost emise împotriva membrilor mișcării „Ridicați culorile”. Statul nostru de drept nu este negociabil; acțiunile violente sau incitante la ură nu își au locul pe teritoriul nostru”, a transmis Laurent Nunez, ministrul de Interne, miercuri pe X. 

Conform ministerului, gruparea a încercat să distrugă bărcile care sunt folosite pentru traversarea Canalului Mânecii și să răspândească mesaje împotriva migrației ilegale. Într-un videoclip postat în luna noiembrie, un bărbat s-a filmat distrugând o barcă gonflabilă, iar în al videoclip, acesta striga unor migranți care care urcau într-o ambarcațiune: „Nu sunteți bineveniți în țara noastră”, notează AFP.  

Mișcarea „Ridicați culorile”, originară din Birmingham, se prezintă ca o mișcare civică de inițiativă locală care s-a extins prin afișarea drapelelor naționale și arborarea acestora în spații publice, reflectând sentimentul anti-imigrație care este în creștere. 

Politica privind migrația ilegală a devenit un subiect central în dezbaterea publică de la Londra, contribuind la ascensiunea populară a partidului Reform UK condus de Nigel Farage.  

 

Recomandarea video

De ce este perfect plauzibil ca judecătorul Dacian Dragoș să fie „extras” din componența Curții Constituționale, dar Mihai Busuioc să rămână / Ce este bizar la acest dosar
G4Media
Cu ce avere a rămas Cătălin Măruță, după ce a fost concediat de Pro TV. Câți bani are, de fapt
Gandul
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
Singura ciorbă care îți poate distruge creierul. Ingredientul pe care toți românii îl pun în oală, dar care „prăjește” neuronii
CSID
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Promotor