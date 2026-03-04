Elon Musk depune mărturie într-un proces pentru acuzațiile că a redus valoarea acțiunilor Twitter înainte de achiziție

Procesul a fost intentat în octombrie 2022 la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord din California în numele acționarilor Twitter care au vândut acțiunile între 13 mai și 4 octombrie 2022, cu câteva săptămâni înainte de finalizarea achiziției Twitter de către Musk, potrivit AP.

Acesta susține că Elon Musk a încălcat legile federale privind valorile mobiliare prin faptul că a făcut declarații publice false, care „au fost calculate cu atenție pentru a reduce prețul acțiunilor Twitter”.

Miliardarul a ajuns la o înțelegere pentru a cumpăra Twitter în aprilie 2022. Pe 13 mai, însă, el și-a declarat planul „temporar suspendat” și a spus că trebuie să identifice numărul de spam și conturi false de pe platformă. Acțiunile Twitter s-au prăbușit ca urmare. Câteva zile mai târziu, el a scris pe Twitter că înțelegerea „nu poate continua” și a susținut că aproape 20% din conturile Twitter erau „false”, conform procesului.

Musk a mai ajuns în instanță pentru alte acuzații

Nu este prima dată când Musk ajunge în instanță pentru a se apăra împotriva acuzațiilor de păcălire a investitorilor cu postările sale de pe rețelele sociale. În urmă cu trei ani, Musk a petrecut aproximativ opt ore depunând mărturie într-un proces federal din San Francisco despre planurile sale de a cumpăra Tesla – producătorul de automobile electrice pe care îl conduce și în prezent ca o companie listată la bursă – pentru 420 de dolari pe acțiune, într-o tranzacție propusă în 2018, care nu s-a materializat niciodată. Un juriu format din nouă membri l-a absolvit pe Musk de orice faptă ilegală în acel caz.