„De 47 de ani, ei vorbesc și vorbesc”. Trump spune că schimbarea regimului în Iran ar fi „cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”

Președintele american Donald Trump a afirmat, vineri, că schimbarea actualului regim în Iran „ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”, continuându-și amenințările cu o acțiune militară împotriva țării.

„Se pare că ar fi cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla”, a declarat Trump reporterilor vineri, după un eveniment la Fort Bragg, în Carolina de Nord, fiind întrebat dacă dorește schimbarea regimului în Iran, notează Bloomberg.

„De 47 de ani, ei vorbesc și vorbesc și vorbesc. Între timp, am pierdut multe vieți în timp ce ei vorbesc”, a adăugat Trump.

Administrația de la Casa Albă și-a consolidat în mod constant capacitățile militare în Orientul Mijlociu, în contextul în care președintele american analizează posibilitatea de a lovi din nou Iranul. De asemenea, Trump a amenințat luna trecută că va ataca Iranul dacă nu va accepta un acord pentru limitarea programului său nuclear.

Comentariile lui Trump au loc în contextul în care a trimis al doilea portavion în Orientul Mijlociu în efortul de a crește presiunea asupra Iranului, pe fondul discuțiilor privind limitarea programelor sale nucleare și balistice, potrivit The New York Times.

USS Gerald R Ford și navele de război care îl însoțesc vor ajunge în regiune în aproximativ trei săptămâni, unde se vor alătura USS Abraham Lincoln.