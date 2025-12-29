Prima pagină » Știri externe » George Clooney și familia sa au obținut cetățenia franceză

George Clooney și familia sa au obținut cetățenia franceză

Actorul american George Clooney, soția sa Amal și cei doi copii ai lor au primit cetățenia franceză, o decizie motivată în principal de legile stricte privind protecția vieții private, care limitează accesul paparazzilor la copii.
George Clooney și familia sa au obținut cetățenia franceză
George Clooney. Sursa foto: Hepta
Rareș Mustață
29 dec. 2025, 21:49, Știri externe

George Clooney a obținut cetățenia franceză, împreună cu soția sa, Amal Clooney, și cei doi copii ai cuplului, potrivit unui decret oficial publicat în Monitorul Oficial al Franței.

Informația confirmă declarații făcute de actor la începutul lunii decembrie, când a lăudat public legislația franceză care protejează copiii de fotografii intruzive.

Actorul a spus că siguranța și intimitatea copiilor au cântărit decisiv în alegerea Franței ca loc de trai.

Clooney a explicat că, spre deosebire de Statele Unite, în Franța nu există paparazzi la porțile școlilor și nu sunt fotografiate persoane minore fără consimțământ.

George Clooney are o legătură veche cu Europa, anterioară căsătoriei sale din 2014 cu Amal Clooney, avocat specializat în drepturile omului, de origine britanico-libaneză, vorbitoare fluentă de limba franceză.

Actorul deține proprietăți în Italia, Marea Britanie și Statele Unite, iar în 2021 a cumpărat un domeniu viticol în sudul Franței, în apropiere de localitatea Brignoles, potrivit The Guardian.

Cuplul, care are gemeni în vârstă de opt ani, a vândut în ultimii ani mai multe proprietăți din Los Angeles și Mexic.

Clooney a declarat că, deși familia călătorește frecvent, Franța este locul în care se simt cel mai bine.

