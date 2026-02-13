Europa sub presiune. Germania și Franța discută despre noua strategie nucleară europeană

Germania și Europa trebuie să recunoască noua realitate cu care se confruntă, a declarat Friedrich Merz, potrivit Sky News.

El a mai spus că țările europene au înțeles că libertatea lor este amenințată și trebuie să fie pregătite pentru schimbare și sacrificiu.

Europa își va consolida serviciile de informații, dar trebuie să aibă și propria strategie de securitate, a adăugat Merz.

El a dezvăluit că a început discuții confidențiale cu președintele francez Emmanuel Macron privind o „descurajare nucleară europeană”.

Germania are în vedere acest lucru în conformitate cu angajamentele sale nucleare legale ca parte a NATO, a precizat Merz.