Prima pagină » Știrile zilei » China discută cu mediul privat german despre cooperarea economică

China discută cu mediul privat german despre cooperarea economică

Ministerul Comerțului din China a organizat o întâlnire cu reprezentanții a peste 60 de companii germane companii și organizații germane, reafirmând angajamentul celor două state pentru un mediu de afaceri corect, stabil și deschis.
China discută cu mediul privat german despre cooperarea economică
Foto: iStock
Radu Mocanu
13 feb. 2026, 10:53, Economic

Ministerul Comerțului din China a anunțat vineri că a avut loc o întâlnire cu reprezentanți ai mai mult de 60 de companii și organizații germane, printre care compania chimică BASF, Grupul BMW și compania de farmaceutice, Bayer, relatează Reuters. 

La evenimentul care s-a desfășurat joi, au participat și membri ai Camerei de Comerț Germano-Chineze, precum și oficiali din cadrul Ministerului Comerțului din China, ai Comisiei Naționale pentru Dezvoltare și Reformă, ai Oficiului de Stat pentru Proprietate Intelectuală și ai Administrației pentru Spațiul Cibernetic al Chinei. Întâlnirea a fost prezidată de Ling Ji, viceministru al Comerțului.

În cadrul întâlnirii s-au discutat mai multe subiecte printre care preocupărilor exprimate de companiile germane, care au vizat aspecte precum achizițiile publice, protecția proprietății intelectuale și optimizarea mediului de afaceri. 

Ling Ji a anunțat „extinderea constantă a deschiderii la nivel înalt și continuarea promovării dezvoltării de înaltă calitate, ceea ce ar aduce oportunități extraordinare pentru comerțul și cooperarea economică dintre China și Germania”, precizând potențialul ridicat de colaborare dintre cele două țări în domenii precum inovarea, dezvoltarea verde și economia digitală. 

 

Recomandarea video

Ingineră în Galați, vânzătoare de ziare în Italia / Viața de imigrant a Tatianei Vizureanu
G4Media
Cum se scrie articulat cu articol hotărât pluralul de la cuvântul „copil”. Exercițiul de clasa a IV-a dă bătăi de cap multora
Gandul
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Cancan
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Prosport
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
Libertatea
Ciorba cu apă minerală și păstrăv afumat. Rețeta mănăstirească ținută secretă de Părintele Artemie
CSID
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor