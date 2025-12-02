China umple lumea cu mașini pe benzină pe care nu le poate vinde pe piața internă

Industria din China a vehiculelor electrice a capturat jumătate din piața internă în doar câțiva ani. Vânzările de vehicule pe benzină ale producătorilor auto globali care odinioară dominau piața s-au prăbușit.

Dar jucătorii străini nu au fost singurii pierzători. Mulți producători auto tradiționali chinezi au asistat la prăbușirea vânzărilor lor și au răspuns inundând lumea cu vehicule pe combustibili fosili pe care nu le puteau vinde pe piața internă.

Explozie de exporturi

În timp ce factorii de decizie occidentali s-au concentrat pe amenințarea reprezentată de vehiculele electrice puternic subvenționate din China, protejându-și piețele cu tarife, producătorii auto americani și europeni se confruntă cu o concurență mai mare. Vehiculele chinezești cu consum mare de combustibil ajung în țări precum Polonia, Africa de Sud și Uruguay.

Vehiculele pe combustibili fosili au reprezentat 76% din exporturile auto chinezești din 2020. Livrările anuale totale au crescut de la 1 milion la probabil peste 6,5 milioane în acest an, potrivit datelor furnizate de firma de consultanță Automobility, cu sediul în China.

Subvenții pentru vehicule electrice

Boom-ul exporturilor de vehicule pe benzină este determinat de aceleași subvenții și politici pentru vehicule electrice care au distrus afacerile din China ale producătorilor auto, inclusiv VW, GM și Nissan. Susținerea financiară a zeci de producători chinezi de vehicule electrice a declanșat un război devastator al prețurilor, potrivit unei analize Reuters.

Fenomenul evidențiază impactul profund al politicii industriale chineze. Concurenții străini se luptă să țină pasul cu firmele susținute de guvern, care urmăresc obiectivele Beijingului de a domina sectoare critice la nivel național și global.

China, lider mondial

Exporturile Chinei de vehicule pe benzină – fără a include vehiculele electrice și hibridele plug-in – au fost suficiente anul trecut pentru a face din această țară cea mai mare națiune exportatoare de automobile din lume în ceea ce privește volumul. Aceasta arată datele din industrie și ale guvernului.

Analiza expansiunii globale a producătorilor auto chinezi se bazează pe o analiză Reuters a datelor privind vânzările de autovehicule în zeci de țări. Au fost intervievate peste 30 de persoane, inclusiv directori executivi de la 11 producători auto chinezi și doi occidentali, manageri de distribuție pentru mărci chinezești și cercetători din industrie.

Coliziune între politici

Afluxul de mașini chinezești pe benzină pe piețele emergente și de nivel secundar reflectă o coliziune între actuala promovare a vehiculelor electrice de către Beijing și politicile mai vechi. Acestea din urmă au construit industria auto internă a Chinei pe benzină, valorificând tehnologia producătorilor auto străini.

Printre cei mai mari exportatori se numără giganții tradiționali de stat, inclusiv SAIC, BAIC, Dongfeng și Changan. Aceștia s-au bazat în mod tradițional pe joint-venture-uri cu producători auto străini pentru profituri și know-how ingineresc.

Joint-venture-urile în scădere

Parteneriatele au început în anii 1980, ca mariaje forțate de Beijing, ca preț pentru accesul jucătorilor străini pe piața chineză. Mai recent, odată cu ascensiunea producătorilor chinezi inovatori de vehicule electrice din sectorul privat, conduși de BYD, vânzările acestor joint-venture-uri au scăzut drastic.

Vânzările anuale ale SAIC-GM în China, de exemplu, au scăzut de la peste 1,4 milioane de vehicule la 435.000 între 2020 și 2024, arată datele SAIC.

Acum, acești jucători de stat înregistrează vânzări pe piețele de export care erau odată domeniul acelorași producători auto străini care sunt partenerii lor în China. Exporturile SAIC – în mare parte ale propriilor mărci, fără GM – au crescut de la aproape 400.000 anual în 2020 la peste un milion anul trecut.

Dongfeng mizează pe exporturi

Exporturile Dongfeng de aproape 250.000 de vehicule anul trecut, în creștere de aproape patru ori în cinci ani, s-au dovedit esențiale. Vânzările parteneriatelor sale din China cu Honda și Nissan au intrat într-o „spirală descendentă”, a declarat Jelte Vernooij, managerul Dongfeng pentru Europa Centrală.

Vânzările globale anuale ale Dongfeng au scăzut cu un milion de vehicule din 2020, ajungând la mai puțin de 2 milioane, potrivit documentelor companiei. Cu toate acestea, Vernooij nu este îngrijorat de viitorul Dongfeng, deoarece compania beneficiază de sprijinul Beijingului.

„Faptul că suntem o companie de stat este esențial”, a declarat el. „Nu există nicio îndoială că vom supraviețui.”

Mașini pe benzină se vând mai bine

Nu există nicio îndoială că, deocamdată, mașinile pe benzină se vând mai bine pe piețele de nivel secundar, precum Europa de Est, America Latină și Africa, unde infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice este insuficientă. Pe termen lung, Beijingul își propune să domine piața globală a vehiculelor electrice și a hibrizilor plug-in.

Însă, între timp, mulți producători auto chinezi își construiesc branduri în străinătate, oferind clienților tot ceea ce își doresc.

Chery, cel mai mare exportator

Cel mai mare exportator auto din China este Chery, ale cărui vânzări globale au crescut de la 730.000 de vehicule la 2,6 milioane între 2020 și 2024. Chery, care are atât proprietari de stat, cât și privați, și-a crescut exporturile anuale în această perioadă cu aproximativ un milion de unități, bazându-se în principal pe vehiculele pe benzină, care reprezintă patru cincimi din vânzările sale.

Printre primii 10 exportatori din China se numără alți cinci producători auto de stat și doi privați, Geely și Great Wall Motor, care vând, de asemenea, mai multe vehicule pe benzină decât vehicule electrice.

Tesla și BYD, excepții

Doar doi dintre primii 10 exportatori auto din China se concentrează exclusiv pe vehicule alimentate cu baterii. Unul dintre ei este pionierul american al mașinilor electrice, Tesla. Celălalt este BYD, care vinde numai vehicule electrice și hibride plug-in.

Expansiunea BYD în străinătate în acest an a făcut-o al doilea cel mai mare exportator din China și a orientat exporturile naționale către mașinile plug-in. Cu toate acestea, exporturile de vehicule pe benzină ale Chinei sunt pe cale să depășească 4,3 milioane și să reprezinte aproape două treimi din totalul acestui an.

Supraviețuire prin exporturi

Managerii din străinătate ai Chery, Dongfeng și al altui producător auto de stat, FAW, au declarat pentru Reuters că piața auto extrem de competitivă din China a făcut ca exporturile să fie esențiale pentru creșterea și profiturile producătorilor auto chinezi. Giles Taylor, vicepreședinte global pentru design la FAW, consideră că unii rivali interni sunt la un pas de faliment în cazul unui eșec al unui produs.

„China este atât de suprapopulată cu companii auto”, a spus el. „Este chiar la limita unei concurențe acerbe.”

Adaptare la fiecare piață

Majoritatea mărcilor s-a concentrat pe exporturile de mașini pe benzină, au spus managerii. Pur și simplu pentru că sunt cele mai ușor de vândut în majoritatea regiunilor. „Putem adapta oferta noastră pentru fiecare piață”, a spus Nic Thomas, directorul de marketing european al Changan.

Alți exportatori de top, SAIC, BAIC, Geely și Great Wall Motor, precum și planificatorul economic al guvernului, Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă, nu au comentat acest raport.

Producătorii globali recunosc amenințarea

Directorii executivi ai producătorilor auto globali au recunoscut pe scară largă că rivalii chinezi în ascensiune reprezintă o amenințare competitivă serioasă. Asta mai ales în contextul vehiculelor electrice inovatoare și accesibile, mai degrabă decât al modelelor pe benzină. Reprezentanții Toyota, GM, Ford, Honda, Nissan și Hyundai nu au comentat creșterea exporturilor Chinei.

Unii jucători tradiționali spun că sunt pregătiți pentru luptă. Alexander Seitz, șeful Volkswagen pentru America de Sud, a declarat că „nu se teme de chinezi”. „Îi respect ca concurenți”, a spus el. „Sunt bineveniți să se alăture petrecerii.”

Fabrici inactive

Graba producătorilor auto chinezi de a exporta mașini pe benzină poate fi atribuită politicilor guvernamentale care au creat un surplus de capacitate de producție pentru fabricarea acestora.

Creșterea rapidă a vehiculelor electrice din China a dus la inactivitatea liniilor de asamblare capabile să producă până la 20 de milioane de mașini pe benzină anual, estimează Bill Russo, CEO al Automobility. Astfel de cheltuieli generale neproductive cresc costurile, presând producătorii auto să reorienteze capacitatea către exporturi.

„Această capacitate excedentară este redirecționată către restul lumii”, a spus Russo.

Creștere masivă până în 2030

Firma de consultanță AlixPartners prevede că vânzările anuale ale producătorilor auto chinezi în afara Chinei vor crește cu 4 milioane de vehicule până în 2030. Vor acapara cote de piață importante în America de Sud, Orientul Mijlociu, Afrika și Asia de Sud-Est. Se estimează că producătorii auto chinezi vor controla 30% din industria auto globală în cinci ani.

„Această creștere va fi în detrimentul tuturor celorlalți”, a declarat Stephen Dyer, codirector al AlixPartners în China.

Subvenții pentru fabrici noi

Politicile Beijingului din ultimul deceniu au încurajat producătorii auto să construiască noi fabrici de vehicule electrice. Asta în loc să convertească fabricile existente de vehicule pe benzină. Guvernele locale au alimentat boom-ul fabricilor cu subvenții. Au concurat pentru a atrage producătorii de vehicule electrice, în serviciul obiectivelor economice ale Beijingului, a raportat Reuters.

Producătorii auto au obținut fabrici ieftine de vehicule electrice finanțate de orașe și provincii dornice să demonstreze dezvoltarea.

Supracapacitate masivă

„Autoritățile locale chiar pregătesc terenul și construiesc fabricile, permițând companiilor să se „mute cu doar o valiză”, a declarat Liang Linhe, președintele Sany Heavy Truck, unul dintre cei mai mari producători de camioane din China.

Rezultatul: o supracapacitate masivă. La o conferință privind vehiculele electrice din martie, Su Bo, fostul viceministru al industriei din China, a îndemnat autoritățile de reglementare să promoveze conversia fabricilor de mașini pe benzină pentru a construi modele alimentate cu baterii.

El a estimat că industria chineză a construit o capacitate de 20 de milioane de vehicule electrice și hibride plug-in pe an, dar a rămas cu suficiente fabrici pentru 30 de milioane de vehicule pe benzină – mult mai mult decât are nevoie piața internă.

Polonia, invadată de mărci chinezești

Într-o zi de septembrie, în Varșovia, Polonia, noile SUV-uri cu logo-uri cromate „BEIJING” erau aliniate la dealerul Plaza. Sub capotele acestora se aflau motoare pe benzină fabricate de BAIC, producătorul auto deținut de administrația orașului Beijing.

BAIC se numără printre cele 33 de mărci chinezești care au lansat sau au anunțat vânzări în Polonia începând cu 2023. Multe dintre ele comercializează în principal sau exclusiv vehicule pe benzină, potrivit anunțurilor companiei și cifrelor de vânzări GlobalData. Jerzy Przadka, directorul BAIC în Polonia, a declarat că există atât de multe SUV-uri chinezești de dimensiuni medii care seamănă între ele, încât puțini polonezi le pot deosebi.

Mexic și Rusia, destinații principale

Cea mai mare destinație de export a Chinei este Mexicul – o apropiere incomodă pentru Statele Unite, care au interzis practic vehiculele de marcă chineză prin bariere comerciale. La sud de granița cu SUA, unde se vând puține vehicule electrice, producătorii auto chinezi vor încheia probabil anul cu vânzări de peste 200.000 de unități și o cotă de piață de 14%, potrivit GlobalData.

Mărci tradiționale precum Fiat, Ford și Chevrolet pierd teren. GlobalData prognozează vânzări Chevrolet în Mexic de 57.292 de unități în acest an, în scădere cu 17% față de 2023.

Tarife în Mexic

În septembrie, Mexic a anunțat că va crește tarifele pentru mașinile chinezești de la 20% la 50%, Măsură a fost menită să protejeze locurile de muncă. Analiștii au numit-o un efort de a calma Washingtonul.

Oficialii americani au presat Mexicul să restricționeze comerțul cu China pentru a-l împiedica să folosească Mexicul ca „ușă din spate” pentru a ocoli barierele comerciale americane.

Africa de Sud, 16% cotă de piață

Producătorii auto chinezi au controlat aproape 16% din piața auto din Africa de Sud în prima jumătate a anului. Creșterea e de la 10% în anul precedent, potrivit JATO Dynamics. Aceștia au vândut aproape 30.000 de vehicule pe benzină – și doar 11 vehicule electrice.

Toyota a înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor din Africa de Sud dintre producătorii auto tradiționali anul trecut, cu o scădere de aproape 15% până la 93.805 vehicule, potrivit GlobalData.

Chile și Uruguay

În Chile, producătorii auto chinezi au capturat aproape o treime din piață, potrivit asociației locale a industriei auto. Creșterea lor s-a făcut în detrimentul mărcilor tradiționale, inclusiv Chevrolet, Nissan și Volkswagen, ale căror vânzări au scăzut cu 34% până la 45% anul trecut, potrivit GlobalData.

În Uruguay, Dongfeng vinde camionete cu motor pe benzină care concurează cu Nissan – partenerul său de lungă durată în China – prin vânzarea unei versiuni a camionetei Nissan. Dongfeng Rich 6 este puțin mai mult decât un Nissan Frontier cu un design exterior diferit și un motor Nissan V6 puțin mai vechi.

Dongfeng are un preț de pornire de aproximativ 21.490 de dolari, comparativ cu aproximativ 30.990 de dolari pentru Nissan, potrivit dealerilor din Uruguay.

Prețuri competitive

Cu toate acestea, mulți producători auto chinezi vând exporturile la prețuri mai apropiate de cele ale vehiculelor concurenților străini comparabili. Și mult mai mari decât cele pe care le obțin pentru aceleași modele pe piața extrem de competitivă din China.

Brandul Jetour al Chery își propune să mențină prețurile la același nivel pe măsură ce se extinde în toate țările europene până în 2027. Declarația aparține vicepreședintelui executiv al Jetour International, Yan Jun.

„În prezent, nu mulți producători auto din China fac profit”, a spus el într-un interviu. „Nu vrem să ne implicăm în alte războaie de prețuri.”