China caută aliați în UE: Irlanda, vizită la nivel înalt la Beijing

China este pregătită să întărească comunicarea strategică cu Irlanda și să extindă cooperarea practică dintre cele două țări, a declarat luni președintele chinez Xi Jinping. Potrivit Reuters, declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu premierul irlandez Micheál Martin, desfășurată la Marea Sală a Poporului din Beijing.

Soluții dincolo de Bruxelles

„China este dispusă să întărească dialogul strategic cu Irlanda și să obțină rezultate reciproc avantajoase”, a afirmat Xi, subliniind că respectul reciproc și abordarea de tip „câștig-câștig” reprezintă „experiențe valoroase pentru dezvoltarea stabilă, pe termen lung, a relațiilor dintre China și Irlanda”.

Președintele chinez nu a detaliat domeniile concrete de cooperare vizate, însă Beijingul încearcă tot mai des să discute direct cu state membre ale Uniunii Europene, pe fondul tensiunilor cu Bruxelles-ul.

Irlanda susține comerțul liber

Premierul irlandez Micheál Martin – primul prim-ministru al Irlandei care vizitează China după 14 ani – a recunoscut rolul Chinei pe scena internațională. El spune că Irlanda recunoaște „rolul indispensabil” al Beijingului în lume, inclusiv contribuția acestuia la misiunile internaționale de menținere a păcii.

Martin a subliniat, de asemenea, importanța comerțului liber, un subiect sensibil în actualul context al disputelor comerciale dintre China și UE. „Credem că este fundamental să lucrăm pentru un comerț deschis, recunoscând interdependența lumii”, a spus premierul irlandez, referindu-se la relațiile comerciale cu China.

Miza economică a vizitei, lactatele irlandeze

Vizita are loc la doar două săptămâni după ce Beijingul a anunțat impunerea unor tarife provizorii de până la 42,7% asupra produselor lactate importate din Uniunea Europeană, o măsură considerată pe scară largă drept represalii la decizia UE de a impune taxe suplimentare vehiculelor electrice chinezești. Irlanda s-a numărat printre statele care au votat în favoarea acestor tarife.

Miza este semnificativă pentru Dublin: Irlanda este unul dintre cei mai mari exportatori de produse lactate din Europa, trimițând peste hotare mai mult de 90% din producția fermelor sale de familie, într-un comerț anual evaluat la aproximativ 6 miliarde de euro.

Potrivit datelor oficiale irlandeze, China este unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai Irlandei în Asia, schimburile bilaterale de bunuri și servicii depășind 36 de miliarde de euro. Relațiile economice vizează sectoare precum industria farmaceutică, echipamentele medicale, tehnologia și serviciile.

După întâlnirile de la Beijing, premierul irlandez va merge la Shanghai, pentru întâlniri cu oameni de afaceri. Vizita oficială se încheie joi.