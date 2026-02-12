Prima pagină » Food » Lanțul care a detronat McDonald’s la nivel mondial ajunge pe piața americană

Lanțul care a detronat McDonald’s la nivel mondial ajunge pe piața americană

Rețeaua chineză de bubble tea și înghețată Mixue Bingcheng, devenită cea mai mare din lume după numărul de magazine, își continuă expansiunea și în Statele Unite.
Mixue Bingcheng la Hollywood, sursa foto: X
Maria Miron
12 feb. 2026, 16:38, Știrile zilei

Brandul, specializat în băuturi de tip bubble tea și înghețată soft-serve, a ajuns la peste 45.000 de magazine la nivel global și a depășit astfel McDonald’s și Starbucks după numărul total de locații. După expansiunea rapidă din Asia, compania s-a extins recent și în Statele Unite. Potrivit Allrecipes, primele locații au fost deschise în New York și Los Angeles și au atras rapid clienți.

Lanțul este cunoscut pentru meniul simplu, bazat pe ceaiuri cu lapte, băuturi cu fructe, cafea și înghețată. Spre deosebire de marile lanțuri occidentale, Mixue mizează în primul rând pe prețuri foarte mici și pe rulaj mare, acesta fiind unul dintre motivele pentru care a reușit să crească atât de rapid în ultimii ani.

Meniu simplu, costuri mici

Produsele sunt, în general, mai ieftine decât în alte lanțuri similare. Băuturile costă de obicei între aproximativ 2 și 5 dolari, iar un cornet de înghețată poate costa puțin peste un dolar. Există și promoții pentru clienții care folosesc aplicația mobilă, uneori cu oferte speciale pentru cei care își fac cont pentru prima dată.

Mixue folosește un model modern de funcționare, cu ecrane digitale pentru comandă în magazine și aplicație pe telefon pentru comenzi rapide și reduceri. Sistemul este gândit pentru a crește viteza de servire și pentru a atrage un public tânăr, obișnuit să comande direct de pe mobil.

Pe terenul rivalului său

Extinderea în Statele Unite vine după mulți ani de creștere accelerată în China, Indonezia, Vietnam, Malaezia și Thailanda, piețe unde rețeaua s-a dezvoltat rapid datorită costurilor reduse și produselor accesibile. Strategia bazată pe deserturi și băuturi ieftine, ușor de produs și de vândut, a ajutat compania să ajungă cel mai mare lanț din lume după numărul de locații.

Intrarea pe piața americană reprezintă un nou pas în extinderea internațională a companiei, care încearcă să își facă loc într-una dintre cele mai competitive piețe din lume, chiar în țara de origine a McDonald’s.

