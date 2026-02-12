Emisiile de CO2 din China au scăzut ușor, potrivit unui studiu

Cercetătorii de la Centrul de Cercetare a Energiei și Aerului Curat (CREA) prevăd o „probabilă scădere de 0,3%” a emisiilor de CO2 în 2025 în această țară, față de 2024, conform studiului lor publicat joi în revista specializată Carbon Brief, relatează Le Figaro.

Scăderea este atât de mică încât „nu putem încă afirma cu certitudine că este vorba de o scădere”, a explicat Lauri Myllyvirta, cercetător la CREA, din cauza marjelor de eroare din anumite date, cum ar fi consumul de cărbune. „A ști dacă emisiile cresc sau scad cu câteva fracțiuni de punct procentual de la un an la altul are doar o semnificație simbolică”, a adăugat Myllyvirta, într-un interviu acordat AFP. „Ceea ce este cu adevărat semnificativ este că emisiile nu mai cresc la fel de rapid ca până în 2023”, a adăugat cercetătorul. Dar „nici nu scad așa cum ar fi necesar pentru ca China să înceapă să progreseze către obiectivul său de neutralitate a carbonului”.

Fiind cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră din lume, China s-a angajat să atingă vârful emisiilor până în 2030, deși unii analiști cred că va realiza acest lucru mai devreme. Până în 2025, emisiile au scăzut în aproape toate sectoarele majore, în special în generarea de energie electrică, deoarece extinderea masivă a surselor regenerabile de energie a Chinei a satisfăcut cererea tot mai mare, conform analizei CREA.

Studiul sugerează că aceasta este prima dată când emisiile au rămas stabile sau au scăzut pe parcursul unui an calendaristic întreg, chiar și pe fondul creșterii cererii de energie. Ultima scădere a emisiilor a avut loc în timpul pandemiei de Covid-19 și a fost atribuită carantinei.

China utilizează masiv energie regenerabilă

Tendința de emisii stabile sau în scădere datează din martie 2024. Aceasta este determinată în mare măsură de utilizarea masivă a energiei regenerabile în China. Aceasta a contribuit la reducerea emisiilor din sectorul energiei electrice, în ciuda creșterii cererii. Emisiile industriale au scăzut, de asemenea, în special în domeniul materialelor de construcții, din cauza încetinirii creșterii sectorului, dar și în transporturi, datorită dezvoltării vehiculelor electrice.

Aceste progrese rămân însă fragile. Emisiile din industria chimică au crescut brusc în 2025 și se așteaptă să continue să crească. Deși acest sector rămâne un emițător relativ modest în comparație cu alte industrii, impactul său este semnificativ datorită ritmului rapid cu care emisiile sale cresc, subliniază studiul.

În septembrie, Beijingul a anunțat un obiectiv specific de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră: 7 până la 10% până în 2035. Majoritatea analiștilor de la acea vreme credeau că aceste obiective vor fi îndeplinite și chiar ușor depășite. Cu toate acestea, Beijingul nu a definit un an de referință în raport cu care să compare cifrele.