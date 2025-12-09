McDonald’s anunță schimbări în restaurantele sale după ce vânzările au scăzut alarmant la nivel global

Noul standard McDonald’s se aplică francizaților din Statele Unite, dar și din principalele piețe internaționale. Compania a informat operatorii despre noile standarde prin mesaje în sistem ;a începutul acestei, potrivit publicației Restaurant Business.

Gigantul fast-food adaugă o prevedere referitoare la „valoare” în standardele sale globale de franciză, pentru a împiedica operatorii să majoreze prețurile prea agresiv.

„Oferirea constantă de valoare clienților este esențială pentru creșterea afacerii noastre, iar acest standard ridicat ajută la atingerea obiectivului comun de a reduce decalajele, astfel încât fiecare client și fiecare proprietar/operator să beneficieze,” a transmis Mason Smoot, director pentru restaurante în SUA, într-un mesaj adresat sistemului american McDonald’s.

În francize precum McDonald’s, francizații stabilesc prețurile pe baza condițiilor pieței locale și a propriilor costuri pentru chirie, forță de muncă și materii prime. Astfel, prețul unui Big Mac poate varia de la un oraș la altul.

Operatorii McDonald’s lucrează cu consultanți externi în stabilirea prețurilor, care îi ajută să decidă nivelul prețurilor. Compania a subliniat că francizații vor continua să stabilească prețurile, un subiect potențial sensibil într-un sistem de franciză.

Francizații McDonald’s, luați în vizor

Începând cu luna ianuarie, francizorul va evalua rezultatele deciziilor de preț ale francizaților „în raport cu oferirea unei valori excelente clienților,” a declarat Andrew Gregory, vicepreședinte senior pentru franciză, dezvoltare și livrare, într-un mesaj în sistem.

McDonald’s a avut întotdeauna un element de „valoare” în standardele sale, dar Gregory a spus că noua abordare va permite „francizaților să aducă perspectiva locală în modul în care valoarea este livrată în restaurantele lor.”

Ca parte a standardului, McDonald’s va evalua modul în care operatorii folosesc instrumentele de stabilire a prețurilor puse la dispoziție de companie, colaborarea cu consultanții externi, susținerea promoțiilor sistemului și performanța afacerii. Compania va lua în considerare și circumstanțele locale care afectează fiecare restaurant.

Mesajele au oferit puține detalii despre modul în care aceste standarde vor fi aplicate.

Prețurile au crescut cu 40% din 2019

Standardul privind valoarea a fost una dintre cele patru schimbări aduse standardelor de franciză McDonald’s. Aceste standarde sunt un set de linii directoare pe care compania le folosește pentru a evalua performanța operatorilor. Scorurile francizaților pe baza acestor standarde sunt utilizate pentru a determina dacă aceștia pot să se extindă sau dacă li se va permite să-și reînnoiască contractul de franciză, printre alte aspecte.

Noul standard de valoare vine în contextul în care McDonald’s continuă să se confrunte cu probleme de trafic redus, pe care compania le atribuie slabei performanțe a consumatorilor cu venituri mai mici. Directorii au sugerat că prețurile zilnice sunt de vină. Consumatorii și-au exprimat frustrarea față de prețurile lanțurilor de fast-food, în special McDonald’s.

Prețurile McDonald’s au crescut cu aproximativ 40% din 2019, ca urmare a creșterii costurilor suportate de francizați. Compania a răspuns prin stabilirea unor prețuri naționale mai clare și, mai recent, prin reduceri mai mari la meniurile combinate.

„Aceasta este oportunitatea noastră colectivă de a crea experiența pe care clienții o așteaptă, iar respectarea acestei promisiuni va necesita efortul tuturor, în fiecare componentă a sistemului,” a spus Gregory, referindu-se la „scaunul cu trei picioare” al companiei: compania, francizații și furnizorii. „Lucrând ca One McDonald’s, putem transforma leadershipul în valoare dintr-un principiu într-o practică care să genereze succes pentru întregul sistem.”

Totuși, ca o nota bene, compania ar putea face verificări și la scăderea calității produselor, nu doar la creșterea prețurilor. De remarcat și faptul că în ultimii trei ani Mcdondald’s și-a dezamăgit clienții prin micșorarea produselor, descrise perfect de fenomenul shrinkflation: un burger mai mic la un preț mai mare.