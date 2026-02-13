McDonald’s, sub presiunea Ozempic. Meniuri noi pentru clienți cu apetit redus

Gigantul american din industria fast-food testează și adaptează produse pentru un segment tot mai mare de clienți care utilizează tratamente din clasa GLP-1, precum Ozempic și Wegovy, cunoscute pentru efectul lor de suprimare a apetitului, scrie Business Insider.

Conducerea McDonald’s a confirmat că adoptarea medicamentelor GLP-1 influențează direct preferințele alimentare. CEO-ul Chris Kempczinski a declarat că, pe măsură ce utilizarea acestor tratamente crește, clienții optează pentru porții mai mici, alimente bogate în proteine și reduc consumul de gustări și băuturi zaharoase.

În acest context, McDonald’s testează elemente de meniu adaptate noilor cerințe.

Vicepreședinta Jill McDonald a precizat că meniul actual include deja produse compatibile cu preferințele utilizatorilor de GLP-1, precum Snack Wraps, sandvișul cu cârnat și biscuiți sau fâșiile de pui McCrispy. Oficialii companiei susțin că există idei aflate în dezvoltare pentru a răspunde mai bine nevoilor acestor consumatori pe termen lung, fără a oferi detalii suplimentare.

Impactul asupra industriei alimentare din SUA

Potrivit unui expert în produse de consum de la EY, citat de Business Insider, aproximativ 10% din populația SUA utilizează în prezent un medicament GLP-1.

Această tendință determină schimbări structurale în industria alimentară și a băuturilor, de la dimensiunea porțiilor până la etichetare și poziționare de produs.

Nu doar McDonald’s se adaptează. Producători de alimente ambalate precum General Mills și Conagra Brands lansează porții mai mici, dedicate persoanelor cu apetit redus.

Conagra etichetează anumite produse congelate Healthy Choice drept „GLP-1 Friendly”, iar branduri din portofoliu precum Slim Jim și Marie Callender’s sunt repoziționate strategic.

Lanțul Shake Shack a introdus recent meniul „Good Fit Menu”, cu opțiuni bogate în proteine și compatibile cu GLP-1, inclusiv burgeri serviți în frunze de salată, în loc de chiflă.

Rezultate financiare

McDonald’s a raportat o creștere de 5,7% a vânzărilor globale comparabile în ultimul trimestru și venituri de aproximativ 7 miliarde de dolari.

În pofida transformărilor din piață, prețul acțiunilor a rămas relativ stabil, semn că investitorii percep adaptarea meniului ca pe o oportunitate strategică, nu ca pe o amenințare.