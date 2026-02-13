Facturile la gaze ar putea crește de la 1 aprilie. Avertisment: comparatorul ANRE poate induce în eroare

O analiză a Asociației Energia Inteligentă – organizație care promovează drepturile consumatorilor din sectorul energetic – publicată de Gândul atrage atenția că ofertele furnizorilor devin tot mai greu de înțeles și comparat, iar costul final poate fi diferit față de cel afișat.

Potrivit președintelui asociației, Dumitru Chisăliță, liberalizarea pieței gazelor ar putea transforma prețul dintr-o valoare clară într-un calcul complicat pentru consumatori. „Prețul real nu mai este o valoare afișată, ci rezultatul unui proces de interpretare”, a precizat acesta.

Oferte lipsă din comparatorul ANRE

Analiza arată că ofertele publicate înainte de 1 aprilie 2026, dar care vor produce efecte și după această dată, nu apar în căutările din comparatorul de prețuri al ANRE atunci când utilizatorii selectează data de 1 aprilie. Astfel, consumatorii pot vedea o listă de oferte, dar nu una completă, ceea ce poate duce la comparații greșite.

„Consumatorul vede o listă, dar nu o listă completă. O comparație făcută pe un set incomplet de date nu oferă o imagine reală a pieței”, a explicat Chisăliță.

Prețul pe kWh nu mai arată costul real

În plus, specialiștii spun că prețul gazului nu mai înseamnă doar tariful pe kWh. Multe oferte includ abonamente zilnice, servicii de verificare sau revizie tehnică, asistență sau diverse reduceri condiționate, prezentate uneori ca beneficii gratuite, dar care pot crește factura finală.

„Gazul vine la pachet cu servicii și abonamente care pot muta atenția de la prețul real. Două oferte cu același preț pe kWh pot avea costuri anuale foarte diferite”, a mai spus președintele asociației.

Diferențe mari pe aceeași piață

Potrivit analizei, cea mai mică ofertă identificată ar fi fost cu aproximativ 2% sub prețul plafonat, în cazul Nova Power, pentru livrări în București și zona de sud a țării, dacă sunt luate în calcul și tarifele de distribuție.

La polul opus, oferta furnizorului Entrex Service ar fi ajuns la prețuri cu până la 47% mai mari în anumite localități, precum Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și comuna Moara din județul Suceava, dar și în Huedin (Cluj) și Ștei (Bihor), diferențele fiind influențate de zona de distribuție și de structura pachetului comercial.

Problema: lipsa de transparență

Specialiștii spun că pachetele care includ servicii suplimentare pot fi avantajoase doar dacă acestea sunt necesare în mod real, de exemplu în anii în care trebuie făcute verificări tehnice. În lipsa unei astfel de nevoi, ele se pot transforma în costuri mascate, incluse indirect în prețul final.

„Liberalizarea nu este o problemă. dar lipsa de lizibilitate este”, consideră Dumitru Chisăliță, care a atras atenția că, în noul context, consumatorii care caută doar „cel mai mic preț” pot ajunge să plătească mai mult pe termen lung.