Angajații ANRE care au dat în judecată instituția pentru salarii tăiate reclamă „violența economică”, oportunități ratate și dificultăți la plata ratelor și impozitelor. Stadiul litigiului

Printre cei peste o sută de angajați ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) care au decis să dea în judecată instituția pentru tăierea salariilor conform Legii nr. 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, sunt și câteva familii, soț- soție, care susțin că tăierea salariilor și/sau încadrarea pe poziții inferioare – un adevărat act de „violență economică” -  le va crea mari probleme financiare, de la plata ratelor la credite, la cheltuieli medicale și taxe școlare pentru copii, conform documentelor judiciare consultate în exclusivitate de reporterul Mediafax. Angajații, care sunt încadrați atât pe poziții de specialitate, cât și de suport, reclamă că, prin această măsură, vor rămâne în urmă cu noutățile de pe dinamic piață a energiei și vor rata oportunități viitoare de angajare.
Mădălina Prundea
14 ian. 2026, 18:09, Economic

Sunt 102 de angajați ai ANRE care au depus, joia trecută, o acțiune în instanță pentru suspendare executării ordinelor prin care sau redus salariile din instituție, începând cu 1 ianuarie, ca urmare a reorganizării impuse prin Legea nr. 145/2025. Aceasta vizează atât ANRE, cât și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Potrivit deciziei conducerii ANRE, toți salariații au avut tăiate salariile cu 30% – inclusiv la nivel de conducere –  și 14 salariați au fost concediați la nivelul întregului aparat al ANRE, dintre care nouă cu preaviz și cinci, cu acordul părților, conform informațiilor Mediafax.

Legea citată, care prevede în esență reducerea indemnizațiilor, a salariilor, a bonusurile și a grilei de personal la ANRE, ASF și ANCOM fusese atacată la Curtea Constituțională a României și ulterior declarată constituțională, în septembrie.

Cine sunt salariații care dau în judecată ANRE

Documentele judiciare consultate în exclusivitate de Mediafax arată că printre cei care au chemat ANRE în instanță sunt și patru familii, soț – soție, care susțin că măsura lovește puternic bugetul gospodăriei.

O parte dintre aceste familii își iau concedii medicale în același timp, din informațiile Mediafax, ceea ce arată că la ANRE s-a ajuns la „performanța” ca unele cupluri să își „sincronizeze” îmbolnăvirile și să își programeze concediile medicale în același timp. În acest sens, conducerea ANRE a cerut MS și ITM să verifice concediile medicale din anul 2025.

Ce reclamă angajații

În acțiunea lor, salariații acuză incapacitatea de a-și plăti taxele și impozitele locale și incapacitatea de a plăti școala, care e gratuită în sistemul public din România.

Acțiune promovată intern

Din informațiile Mediafax, anterior acțiunii în instanță, angajații au invocat presiuni și „violență economică” din partea angajatorului.

Acțiunea în instanță costă aproximativ 35.000 de euro, conform surselor Mediafax.

Estimarea are la bază un mesaj intern trimis salariaților de către reprezentanții lor în vederea acțiunii din instanță, obținut de Mediafax.

Primul termen în dosarul înregistrat pe rolul Curții de Apel București a fost stabilit pe 22 ianuarie și se menține după ce cererea reclamanților de preschimbare a acestui termen a fost respinsă miercuri drept neîntemeiată.

 

 

