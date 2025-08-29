Guvernul a adoptat pachetul 2 de măsuri fiscale | Proiectul care prevede concedieri la primării, amânat | Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu

Jurca: Conducerile ASF, ANRE și ANCOM vor avea indemnizațiile reduse cu 30%

Șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a anunțat că propunerea de lege pentru reforma autorităților de reglementare vine să reducă din inechități și să contribuie la efortul de consolidare fiscală prin trei măsuri principale.

„Această propunere de lege vine să contribuie și să reducă din inechități și să contribuie la efortul pe care atât companiile cât și populația îl fac în această perioadă”, a declarat Jurca vineri, după ședința extraordinară a Guvernului.

Prima măsură prevede că până la finalul lunii octombrie, conducerile ASF, ANRE și ANCOM vor trebui să vină în cadrul structurilor parlamentare cu propuneri de reducere a organigramei cu 10% pentru posturile de specialitate și cu 30% pentru posturile suport din cadrul fiecărei structuri.

„Analiza o fac aceste autorități administrative autonome pe baza unor criterii clare care să reducă suprapunerile, să crească eficiența sau să reducă unele elemente de risipă”, a explicat șeful Cancelariei.

A doua măsură se referă la reducerea cu 30% a indemnizațiilor conducerii acestor structuri, precum și a salariilor personalului. „Această propunere va trebui făcută până în data de 30 octombrie”, a precizat Jurca.

Ultima măsură stabilește un plafon pentru bonusurile acordate de conducerile companiilor. „Până acum nu exista un plafon și conducerea acestor companii avea dreptul să propună bonusurile. Noi stabilim astăzi un quantum de maxim în două salarii brute pentru aceste bonusuri”, a spus Jurca.

Referitor la condițiile de acordare, oficialul a menționat că bonusurile „se pot și se vor acorda în situația atingerii unor indicatori de performanță și în situația în care există condiții bugetare corecte la nivel național”.

„Este un pachet de lege simplu, dar care vine cu niște propuneri foarte clare de reducere a unor cheltuieli, de reducerea personalului astfel încât și aceste structuri să contribuie la efortul general de consolidare fiscală și de reechilibrare bugetară”, a conchis Mihai Jurca.

Alexandru Nazare: Pachetul fiscal are un impact de 3,7 miliarde

Întrebat care este impactul bugetar al măsurilor, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a răspuns: „3,7 miliarde este impactul pachetului fiscal și impactul tuturor celorlalte pachete fiscale prezentate la acest moment este de 6,9 miliarde”.

Nazare a explicat că pachetul fiscal a fost ajustat în urma propunerilor primite și a subliniat că România face astfel „un pas decisiv pentru a parcurge următoarele examene din septembrie și octombrie cu bine”.

„E un pas extrem de important pentru a depăși această perioadă economică dificilă prin care trecem”, a declarat ministrul, precizând că multe din prevederile pachetului erau angajamente asumate în PNRR acum patru ani, dar care nu au fost duse la bun sfârșit.

Ministrul a justificat intensitatea măsurilor prin faptul că acestea „au fost amânate de ani și ani de zile”, iar în contextul evaluării Comisiei Europene din octombrie, „suntem nevoiți să luăm aceste măsuri în acest moment pentru a proteja românii de o situație mult mai dificilă”.

O măsură importantă din pachet este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile de peste 50 de milioane de euro, înlocuit cu un sistem de impozitare care vizează punctual cheltuielile sensibile ale companiilor multinaționale – management, consultanță și proprietate intelectuală.

„Din momentul implementării acestui impozit pe cifră de afaceri, investițiile private au scăzut. Și suntem perfect conștienți că investițiile private sunt cheia succesului, sunt de trei ori mai mari decât investițiile publice”, a explicat Nazare.

Radu Oprea: Avem nevoie de companii solide și de manageri performanți

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a explicat că pachetul de măsuri privind guvernanța corporativă a companiilor de stat este parte din angajamentele asumate prin PNRR.

„Este o reformă cuprinsă în PNRR. Având în vedere realitatea României, am venit în dialog cu CE și OCDE privind guvernanța corporativă, cu câteva modificări la Legea 109. Schimbările sunt referitoare la indicatorii de performanță, financiari și nefinanciari. OCDE au fost consultanții României în acest proces, cu firma Pricewater-Coopers”, a spus Oprea.

Secretarul general al Guvernului a adăugat că modificările vizează și organizarea AMEPIP: „Se propune scăderea numărului de membri în consilii de administrație și reducerea indemnizațiilor în procente semnificative. În regiile mici, membrii neexecutiv ai consiliilor de administrație pot primi până la maxim 2 salarii medii brute pe ramură, cei executivi până la 3”.

„Cred că lucrurile acestea vin astfel încât să avem posibilitatea ca managerii performanți să vină către companiile de stat ținând însă acel echilibru în societate. Dacă vrem calitate, ea trebuie remunerată pe măsură, dar trebuie să fie acceptată de către societate. Aducem toate indemnizațiile din CA-uri și managerii generali la un anumit nivel de salarizare care să permită performanța pentru că avem nevoie de companii solide”, a precizat Oprea.

Alexandru Rogobete: Pachetul legislativ reașează componente esențiale din sistemul de sănătate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat principalele măsuri incluse în Pachetul II de reforme, arătând că acestea vizează reorganizarea unor sectoare-cheie din sistemul medical.

„Pachetul legislativ pentru sănătate reașează multe componente importante din sistemul de sănătate. Reoreientarea pacienților de la psitalizare continuă către medicina primară și ambulatoriile de specialitate”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat că se schimbă și criteriile de performanță pentru managerii de spitale, precum și modul de ocupare a funcțiilor de șef de secție: „O altă modificare este regândirea indicatorilor de performanță pentru managerii de spitale și criteriile de ocupare a funcțiilor de șefi de secție, care nu vor mai fi numiți direct de către universități, ci vor ocupa funcția prin concurs. Este absolut necesar ca șeful secției să fie cadru didactic. Nu se pune problema de a separa rolul universităților de spitale.”

În ceea ce privește medicina de familie, Rogobete a precizat că se schimbă modul de decontare.

„Modul în care se vor deconta serviciile în cabinetele de familie, care sunt stâlpul sistemului de sănătate. Ne dorim o regândire a procentelor în ce privește modul de finanțare. Până în 2027, 20% din buget pentru lista de pacienți și 80% pe numărul de servicii raportate și decontate. Se va face o economie de 3,2 miliarde de lei pentru 2026, ani care vor fi redistribuiți către programele de sănătate în interiorul bugetului”, a adăugat Rogobete.

„Aceste economii le vom regăsi în creșterea punctului pentru ambulatoriile de specialitate. Există o nemulțumire justificată din partea colegilor cu practică independentă însă anvelopa bugetară nu ne permite să creștem valoarea punctului de plată în ambulatorii”, a notat ministrul.

O altă măsură se referă la salarizare. „O altă măsură este modul în care se alocă influențele salariale – direct cu numărul de servicii. Metodologia va ține cont de ponderea cheluielilor de personal, numărul de servicii și complexitatea cazurilor etc. Când anvelopa salarială va fi mai mare decât anvelopa serviciilor va exista un indicator negativ de alocare a resurselor. Pentru ambulatoriile de specialitate ne dorim creșterea programului de lucru acolo unde se poate, circa 60% dintre ele. Nu pentru toate specialitățile, ci pentru cele pentru care există adresabilitate”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Ioana Ene Dogioiu a explicat de ce a fost amânat proiectul privind reforma administrației locale

Proiectul privind reforma administrației publice locale nu a fost adoptat în ședința de Guvern de vineri.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Ene Dogioiu, a explicat că „mai sunt câteva chestiuni în discuția partidelor. Se va relua discuția duminică în coaliție, după care va urma o ședință de Guvern”.

Ilie Bolojan: la finalul săptămânii viitoare toate proiectele să fie adoptate

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri seară, după ședința de Guvern, că Executivul a adoptat cinci din cele șase proiecte incluse în Pachetul 2, urmând ca reforma administrației publice locale să fie discutată duminică.

„Am încheiat ședința de Guvern în care pe ordinea de zi au fost 5 din cele 6 pachete pe care ni le-am propus să le adoptăm prin asumarea răspunderii. Pachetul pentru administrație publică va fi discutat duminică astfel încât la finalul săptămânii viitoare toate proiectele să fie adoptate”, a declarat Bolojan.

El a precizat că „toate componentele sunt necesare pentru a pune în practică politici publice care să facă să avem un stat mai sănătos, mai eficient, unul care respectă munca”.

Premierul a explicat că proiectul privind pensiile magistraților rezolvă două dintre cele trei probleme majore din sistem. „Respectând independența justiției, nu putem evita acumulările negatie din ultimii ani. Prima este pensionarea la o vâstă a unei maturități profesionale care nu mai poate continua. Proiectul prelungește vâsta de pensionre la vârsta standard de 65 de ani și acordă o perioadă tranzitorie de 10 ani.”

Un alt punct vizează modul de calcul al pensiilor. „Am avut o situație anormală care nu se regăsește nicăieri ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată. Valoarea medie a unei pensii este de 24.000-25.000 de lei”, a spus Bolojan.

Premierul a adăugat: „Ne propunem ca la finalul zilei să trimitem Parlamentului cele 5 proiecte și sperăm că mâine se va stabili o agendă pentru depunerea de amendamente și apoi susținerea efectivă a proiectelor în Parlament”.

Briefing de presă în urma ședinței de Guvern

Premierul Ilie Bolojan susține un briefing de presă alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.

Ședința de Guvern s-a încheiat după 40 de minute

Ședința de Guvern s-a încheiat. Au fost adoptate cinci proiecte, în timp ce reforma administrației locale a fost amânată, potrivit G4Media.

În scurt timp este așteptat un briefing de presă.

A început ședința de Guvern. Proiectul privind reforma administrației locale ar urma să fie amânat – surse

Proiectul privind reforma administrației publice locale, deși se afla pe ordinea de zi, ar urma să fie amânat până duminică, potrivit G4Media, care citează surse guvernamentale.

Sindicatele din administrație anunță proteste

Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA), Bogdan Șchiop, a declarat că măsurile incluse în Pachetul 2 al Guvernului vor duce la concedierea a aproximativ 40.000 de angajați din administrație.

Șchiop a criticat faptul că impactul social al concedierilor nu este luat în calcul.

El a arătat că se va realiza o economie echivalentă cu suma care a fost virată partidelor politice în perioada 2024 – mai 2025, adică aproximativ 1,4 miliarde de lei.

Totodată, liderul FNSA atrage atenția că nu există garanții privind angajarea altor persoane în locul celor concediați.

Guvernul amână a treia oară ședința

Palatul Victoria a anunțat pentru a treia oară modificarea orei de începere a ședinței de Guvern, care va avea loc la ora 18:00, relatează Gândul.

Executivul a publicat și lista proiectelor aflate pe agenda ședinței.

Proiecte de legi:

Proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Proiect de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Proiect de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Proiect de lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome

Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Proiecte de ordonanțe:

Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România

Ședința de Guvern a fost reprogramată pentru vineri, ora 17:00 (SURSE)

Surse guvernamentale au precizat pentru Gândul că ședința de Guvern a fost reprogramată pentru ora 17:00. De asemenea, ședința CES a fost suspendată, deoarece nu exista avizul Ministerului Justiției pentru proiectul de reformă a administrației locale.

Bolojan: „Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă”

După reuniunea Consiliului Tripartit, Palatul Victoria a transmis vineri un comunicat de presă în care menționează că premierul a răspuns punctual problemelor semnalate de partenerii sociali.

Ilie Bolojan a declarat că „în momentul de față, sunt prea puțini umeri în economia reală pe care stă această țară”.

„La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcțiile anunțate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăților, creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat și eșalonarea investițiilor. Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării în perioada următoare”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, conform comunicatului.

UPDATE Ședința de Guvern programată vineri la ora 16:00

Palatul Victoria a anunțat oficial că ședința de Guvern extraordinară va avea loc vineri, la ora 16:00. În cadrul acesteia, vor fi adoptate toate cele șase proiecte de lege care fac parte din Pachetul II.

Reformele incluse în pachet vizează pensiile speciale ale magistraților, sistemul de sănătate, administrația locală, măsuri fiscale, guvernanța corporativă și eficientizarea unor autorități autonome.

Până în prezent, Consiliul Economic și Social (CES) nu a publicat avizele pentru aceste șase proiecte. Avizul CES este obligatoriu, însă cu rol consultativ.

Bolojan: Sunt prea puțini umeri în economia reală pe care stă această țară

Premierul Ilie Bolojan a declarat că „sunt prea puțini umeri în economia reală pe care stă această țară” și a afirmat că Guvernul va continua reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăților, creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat și eșalonarea investițiilor.

Premierul Ilie Bolojan și mai mulți reprezentanți ai Guvernului au avut vineri consultări cu partenerii sociali în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social pe tema măsurilor guvernamentale cuprinse în cel de-al doilea pachet asupra căruia Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament.

SURSE: Ședință extraordinară de Guvern vineri, de la ora 14:00 sau 15:00