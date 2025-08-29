Prima pagină » Politic » Guvernul a adoptat pachetul 2 de măsuri fiscale | Proiectul care prevede concedieri la primării, amânat | Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
Guvernul a adoptat pachetul 2 de măsuri fiscale | Proiectul care prevede concedieri la primării, amânat | Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
Guvernul a adoptat cinci din cele șase proiecte incluse în Pachetul 2 de măsuri, care vizează pensiile magistraților, sănătatea, fiscalitatea și companiile de stat. Reforma administrației publice locale urmează să fie discutată duminică.
Jurca: Conducerile ASF, ANRE și ANCOM vor avea indemnizațiile reduse cu 30%
Șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a anunțat că propunerea de lege pentru reforma autorităților de reglementare vine să reducă din inechități și să contribuie la efortul de consolidare fiscală prin trei măsuri principale.
„Această propunere de lege vine să contribuie și să reducă din inechități și să contribuie la efortul pe care atât companiile cât și populația îl fac în această perioadă”, a declarat Jurca vineri, după ședința extraordinară a Guvernului.
Prima măsură prevede că până la finalul lunii octombrie, conducerile ASF, ANRE și ANCOM vor trebui să vină în cadrul structurilor parlamentare cu propuneri de reducere a organigramei cu 10% pentru posturile de specialitate și cu 30% pentru posturile suport din cadrul fiecărei structuri.
„Analiza o fac aceste autorități administrative autonome pe baza unor criterii clare care să reducă suprapunerile, să crească eficiența sau să reducă unele elemente de risipă”, a explicat șeful Cancelariei.
A doua măsură se referă la reducerea cu 30% a indemnizațiilor conducerii acestor structuri, precum și a salariilor personalului. „Această propunere va trebui făcută până în data de 30 octombrie”, a precizat Jurca.
Ultima măsură stabilește un plafon pentru bonusurile acordate de conducerile companiilor. „Până acum nu exista un plafon și conducerea acestor companii avea dreptul să propună bonusurile. Noi stabilim astăzi un quantum de maxim în două salarii brute pentru aceste bonusuri”, a spus Jurca.
Referitor la condițiile de acordare, oficialul a menționat că bonusurile „se pot și se vor acorda în situația atingerii unor indicatori de performanță și în situația în care există condiții bugetare corecte la nivel național”.
„Este un pachet de lege simplu, dar care vine cu niște propuneri foarte clare de reducere a unor cheltuieli, de reducerea personalului astfel încât și aceste structuri să contribuie la efortul general de consolidare fiscală și de reechilibrare bugetară”, a conchis Mihai Jurca.
Alexandru Nazare: Pachetul fiscal are un impact de 3,7 miliarde
Întrebat care este impactul bugetar al măsurilor, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a răspuns: „3,7 miliarde este impactul pachetului fiscal și impactul tuturor celorlalte pachete fiscale prezentate la acest moment este de 6,9 miliarde”.
Nazare a explicat că pachetul fiscal a fost ajustat în urma propunerilor primite și a subliniat că România face astfel „un pas decisiv pentru a parcurge următoarele examene din septembrie și octombrie cu bine”.
„E un pas extrem de important pentru a depăși această perioadă economică dificilă prin care trecem”, a declarat ministrul, precizând că multe din prevederile pachetului erau angajamente asumate în PNRR acum patru ani, dar care nu au fost duse la bun sfârșit.
Ministrul a justificat intensitatea măsurilor prin faptul că acestea „au fost amânate de ani și ani de zile”, iar în contextul evaluării Comisiei Europene din octombrie, „suntem nevoiți să luăm aceste măsuri în acest moment pentru a proteja românii de o situație mult mai dificilă”.
O măsură importantă din pachet este eliminarea impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile de peste 50 de milioane de euro, înlocuit cu un sistem de impozitare care vizează punctual cheltuielile sensibile ale companiilor multinaționale – management, consultanță și proprietate intelectuală.
„Din momentul implementării acestui impozit pe cifră de afaceri, investițiile private au scăzut. Și suntem perfect conștienți că investițiile private sunt cheia succesului, sunt de trei ori mai mari decât investițiile publice”, a explicat Nazare.
Radu Oprea: Avem nevoie de companii solide și de manageri performanți
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a explicat că pachetul de măsuri privind guvernanța corporativă a companiilor de stat este parte din angajamentele asumate prin PNRR.
„Este o reformă cuprinsă în PNRR. Având în vedere realitatea României, am venit în dialog cu CE și OCDE privind guvernanța corporativă, cu câteva modificări la Legea 109. Schimbările sunt referitoare la indicatorii de performanță, financiari și nefinanciari. OCDE au fost consultanții României în acest proces, cu firma Pricewater-Coopers”, a spus Oprea.
Secretarul general al Guvernului a adăugat că modificările vizează și organizarea AMEPIP: „Se propune scăderea numărului de membri în consilii de administrație și reducerea indemnizațiilor în procente semnificative. În regiile mici, membrii neexecutiv ai consiliilor de administrație pot primi până la maxim 2 salarii medii brute pe ramură, cei executivi până la 3”.
„Cred că lucrurile acestea vin astfel încât să avem posibilitatea ca managerii performanți să vină către companiile de stat ținând însă acel echilibru în societate. Dacă vrem calitate, ea trebuie remunerată pe măsură, dar trebuie să fie acceptată de către societate. Aducem toate indemnizațiile din CA-uri și managerii generali la un anumit nivel de salarizare care să permită performanța pentru că avem nevoie de companii solide”, a precizat Oprea.
Alexandru Rogobete: Pachetul legislativ reașează componente esențiale din sistemul de sănătate
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat principalele măsuri incluse în Pachetul II de reforme, arătând că acestea vizează reorganizarea unor sectoare-cheie din sistemul medical.
„Pachetul legislativ pentru sănătate reașează multe componente importante din sistemul de sănătate. Reoreientarea pacienților de la psitalizare continuă către medicina primară și ambulatoriile de specialitate”, a declarat Alexandru Rogobete.
Ministrul a explicat că se schimbă și criteriile de performanță pentru managerii de spitale, precum și modul de ocupare a funcțiilor de șef de secție: „O altă modificare este regândirea indicatorilor de performanță pentru managerii de spitale și criteriile de ocupare a funcțiilor de șefi de secție, care nu vor mai fi numiți direct de către universități, ci vor ocupa funcția prin concurs. Este absolut necesar ca șeful secției să fie cadru didactic. Nu se pune problema de a separa rolul universităților de spitale.”
În ceea ce privește medicina de familie, Rogobete a precizat că se schimbă modul de decontare.
„Modul în care se vor deconta serviciile în cabinetele de familie, care sunt stâlpul sistemului de sănătate. Ne dorim o regândire a procentelor în ce privește modul de finanțare. Până în 2027, 20% din buget pentru lista de pacienți și 80% pe numărul de servicii raportate și decontate. Se va face o economie de 3,2 miliarde de lei pentru 2026, ani care vor fi redistribuiți către programele de sănătate în interiorul bugetului”, a adăugat Rogobete.
„Aceste economii le vom regăsi în creșterea punctului pentru ambulatoriile de specialitate. Există o nemulțumire justificată din partea colegilor cu practică independentă însă anvelopa bugetară nu ne permite să creștem valoarea punctului de plată în ambulatorii”, a notat ministrul.
O altă măsură se referă la salarizare. „O altă măsură este modul în care se alocă influențele salariale – direct cu numărul de servicii. Metodologia va ține cont de ponderea cheluielilor de personal, numărul de servicii și complexitatea cazurilor etc. Când anvelopa salarială va fi mai mare decât anvelopa serviciilor va exista un indicator negativ de alocare a resurselor. Pentru ambulatoriile de specialitate ne dorim creșterea programului de lucru acolo unde se poate, circa 60% dintre ele. Nu pentru toate specialitățile, ci pentru cele pentru care există adresabilitate”, a mai spus Alexandru Rogobete.
Ioana Ene Dogioiu a explicat de ce a fost amânat proiectul privind reforma administrației locale
Proiectul privind reforma administrației publice locale nu a fost adoptat în ședința de Guvern de vineri.
Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Ene Dogioiu, a explicat că „mai sunt câteva chestiuni în discuția partidelor. Se va relua discuția duminică în coaliție, după care va urma o ședință de Guvern”.
Ilie Bolojan: la finalul săptămânii viitoare toate proiectele să fie adoptate
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri seară, după ședința de Guvern, că Executivul a adoptat cinci din cele șase proiecte incluse în Pachetul 2, urmând ca reforma administrației publice locale să fie discutată duminică.
„Am încheiat ședința de Guvern în care pe ordinea de zi au fost 5 din cele 6 pachete pe care ni le-am propus să le adoptăm prin asumarea răspunderii. Pachetul pentru administrație publică va fi discutat duminică astfel încât la finalul săptămânii viitoare toate proiectele să fie adoptate”, a declarat Bolojan.
El a precizat că „toate componentele sunt necesare pentru a pune în practică politici publice care să facă să avem un stat mai sănătos, mai eficient, unul care respectă munca”.
Premierul a explicat că proiectul privind pensiile magistraților rezolvă două dintre cele trei probleme majore din sistem. „Respectând independența justiției, nu putem evita acumulările negatie din ultimii ani. Prima este pensionarea la o vâstă a unei maturități profesionale care nu mai poate continua. Proiectul prelungește vâsta de pensionre la vârsta standard de 65 de ani și acordă o perioadă tranzitorie de 10 ani.”
Un alt punct vizează modul de calcul al pensiilor. „Am avut o situație anormală care nu se regăsește nicăieri ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată. Valoarea medie a unei pensii este de 24.000-25.000 de lei”, a spus Bolojan.
Premierul a adăugat: „Ne propunem ca la finalul zilei să trimitem Parlamentului cele 5 proiecte și sperăm că mâine se va stabili o agendă pentru depunerea de amendamente și apoi susținerea efectivă a proiectelor în Parlament”.
Briefing de presă în urma ședinței de Guvern
Premierul Ilie Bolojan susține un briefing de presă alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.
Ședința de Guvern s-a încheiat după 40 de minute
Ședința de Guvern s-a încheiat. Au fost adoptate cinci proiecte, în timp ce reforma administrației locale a fost amânată, potrivit G4Media.
În scurt timp este așteptat un briefing de presă.
A început ședința de Guvern. Proiectul privind reforma administrației locale ar urma să fie amânat – surse
Proiectul privind reforma administrației publice locale, deși se afla pe ordinea de zi, ar urma să fie amânat până duminică, potrivit G4Media, care citează surse guvernamentale.
Sindicatele din administrație anunță proteste
Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA), Bogdan Șchiop, a declarat că măsurile incluse în Pachetul 2 al Guvernului vor duce la concedierea a aproximativ 40.000 de angajați din administrație.
Șchiop a criticat faptul că impactul social al concedierilor nu este luat în calcul.
El a arătat că se va realiza o economie echivalentă cu suma care a fost virată partidelor politice în perioada 2024 – mai 2025, adică aproximativ 1,4 miliarde de lei.
Totodată, liderul FNSA atrage atenția că nu există garanții privind angajarea altor persoane în locul celor concediați.
Guvernul amână a treia oară ședința
Palatul Victoria a anunțat pentru a treia oară modificarea orei de începere a ședinței de Guvern, care va avea loc la ora 18:00, relatează Gândul.
Executivul a publicat și lista proiectelor aflate pe agenda ședinței.
Proiecte de legi:
Proiect de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
Proiect de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Proiect de lege pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Proiect de lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome
Proiect de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
Proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Proiecte de ordonanțe:
Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Ședința de Guvern a fost reprogramată pentru vineri, ora 17:00 (SURSE)
Surse guvernamentale au precizat pentru Gândul că ședința de Guvern a fost reprogramată pentru ora 17:00. De asemenea, ședința CES a fost suspendată, deoarece nu exista avizul Ministerului Justiției pentru proiectul de reformă a administrației locale.
Bolojan: „Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă”
După reuniunea Consiliului Tripartit, Palatul Victoria a transmis vineri un comunicat de presă în care menționează că premierul a răspuns punctual problemelor semnalate de partenerii sociali.
Ilie Bolojan a declarat că „în momentul de față, sunt prea puțini umeri în economia reală pe care stă această țară”.
„La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcțiile anunțate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăților, creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat și eșalonarea investițiilor. Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării în perioada următoare”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan, conform comunicatului.
UPDATE Ședința de Guvern programată vineri la ora 16:00
Palatul Victoria a anunțat oficial că ședința de Guvern extraordinară va avea loc vineri, la ora 16:00. În cadrul acesteia, vor fi adoptate toate cele șase proiecte de lege care fac parte din Pachetul II.
Reformele incluse în pachet vizează pensiile speciale ale magistraților, sistemul de sănătate, administrația locală, măsuri fiscale, guvernanța corporativă și eficientizarea unor autorități autonome.
Până în prezent, Consiliul Economic și Social (CES) nu a publicat avizele pentru aceste șase proiecte. Avizul CES este obligatoriu, însă cu rol consultativ.
Bolojan: Sunt prea puțini umeri în economia reală pe care stă această țară
Premierul Ilie Bolojan a declarat că „sunt prea puțini umeri în economia reală pe care stă această țară” și a afirmat că Guvernul va continua reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăților, creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat și eșalonarea investițiilor.
Premierul Ilie Bolojan și mai mulți reprezentanți ai Guvernului au avut vineri consultări cu partenerii sociali în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social pe tema măsurilor guvernamentale cuprinse în cel de-al doilea pachet asupra căruia Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament.
SURSE: Ședință extraordinară de Guvern vineri, de la ora 14:00 sau 15:00
Potrivit unor surse guvernamentale, Executivul urmează să adopte vineri pachetul 2 de măsuri fiscale și administrative într-o ședință extraordinară. Întâlnirea ar putea începe la ora 14:00 sau 15:00, în funcție de momentul în care vor fi transmise avizele CES.
În prezent, ședința Consiliului Economic și Social durează deja de peste 20 de minute.
Sindicalist din Educație: Deschiderea anului școlar se va face în premieră în fața Palatului Victoria
Liderii sindicali au participat vineri la o întâlnire la Guvern pe tema măsurilor fiscal-bugetare luate de Executiv. Sindicaliștii din Educație i-au cerut premierului să se revină la situația dinainte de anunțarea acestor măsuri.
UPDATE #2: Liderul FSLI, Simion Hăncescu, a spus că sistemul educațional va fi bulversat anul școlar viitor, pentru că vor fi proteste continue.
Acesta a vorbit și despre deschiderea anului școlar. „I-am spus foarte limpede, deschiderea anului școlar se va face în premieră în România în ultimii 35 de ani, în fața Palatului Victoria, în fața Palatului Cotroceni, în fața prefecturilor, va fi o deschidere a anului școlar altfel decât s-a făcut până acum”
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a criticat dur, vineri, intenția Guvernului Bolojan de a trece prin asumarea răspunderii șase pachete de austeritate.
Potrivit acestuia, procedura reprezintă „de șase ori ocolirea antidemocratică a dezbaterii parlamentare” și „o sfidare repetată a românilor și a mediului de afaceri”.
Guvernul Bolojan aprobă astăzi Pachetul 2 de măsuri fiscale
Guvernul aprobă astăzi al doilea pachet de măsuri fiscale. După câteva săptămâni de întârziere, Executivul a decis împărțirea măsurilor în șase proiecte, pentru ca o eventuală respingere la CCR a uneia dintre măsuri să nu afecteze întregul pachet.
În această dimineață, premierul Ilie Bolojan are o întâlnire cu reprezentanții Consiliului Național Tripartit, cu sindicatele și patronatele, care pot face recomandări cu privire la acest proiect.
Tot astăzi sunt așteptate avizele de la Consiliul Economic și Social și de la Consiliul Legislativ.
Ulterior va avea loc ședința de guvern în cadrul căreia măsurile fiscale vor fi aprobate.
Pachetul 2 s-a transformat de fapt în șase proiecte, pe mai multe domenii: fiscalitate, reforma companiilor de stat, reforma ANRE, ASF, ANCOM (pentru că sunt instituții autonome și aveau nevoie de un alt act normativ), reforma în sănătate, pensiile magistraților și reforma administrației locale.
Guvernul vrea să adopte vineri după-amiază cele șase proiecte în ședința de Guvern, iar parlamentarii vor avea timp până luni să depună amendamente.
Luni, la începutul sesiunii parlamentare, Guvernul este așteptat să își angajeze răspunderea pe întregul pachet legislativ, a precizat purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu.
Ce cuprinde pachetul doi de măsuri
Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Economic și Social (CES) de vineri au fost publicate spre avizare șase proiecte.
Proiectul de lege privind pensiile magistraților prevede ca vârsta standard de pensionare să fie aliniată cu cea din sistemul public. Pentru a ieși la pensie, magistrații vor trebui să aibă o vechime minimă de 35 de ani în muncă, dintre care cel puțin 25 în funcțiile de magistrat.
Pensia va fi calculată la 55% din media veniturilor brute realizate în ultimele 60 de luni, dar nu va putea depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate. Vârsta de pensionare va crește treptat până în anul 2036, cu câte un an și șase luni în plus, anual.
Există și posibilitatea pensionării anticipate, permisă după 35 de ani de vechime, dar cu o penalizare de 2% pentru fiecare an lipsă până la atingerea vârstei standard. Bonificația de 1% și actualizarea pensiei vor rămâne valabile doar pentru cei care îndeplinesc condițiile înainte de intrarea în vigoare a noii legi.
Normele tranzitorii stabilesc că magistrații care ies la pensie până la 1 octombrie 2025 își păstrează drepturile conform legislației actuale.
Proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale propune desființarea a 6.060 de posturi din cabinetele demnitarilor, măsură care ar aduce economii de aproape 194 de milioane de lei în ultimele luni din 2025 și peste 580 de milioane de lei anual.
În instituțiile prefectului, numărul de posturi va fi redus cu 20%, iar poliția locală va fi reorganizată în funcție de populația fiecărei localități.
Salariul președintelui ANRSC va fi plafonat, iar numărul membrilor consiliilor de administrație de la ANCPI și ANL va fi redus, ceea ce va genera economii suplimentare de peste 400.000 de lei pe an.
Instituțiile aflate în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) vor aplica grile salariale unitare, pentru a limita discrepanțele și cheltuielile excesive.
Funcțiile publice de conducere și cele ale înalților funcționari vor avea mandate limitate, cu evaluări multianuale de performanță bazate pe planuri de management.
Pentru posturile considerate sensibile se va introduce rotația obligatorie, pentru a diminua politizarea, iar unele funcții vor putea fi ocupate și part-time, în două instituții diferite.
Construcțiile ridicate fără autorizație vor fi supuse unui impozit majorat cu 100% timp de 5 ani, iar baza de impozitare se va extinde și asupra clădirilor nefinalizate sau cu autorizația expirată.
Primăriile vor putea introduce cote adiționale de până la 50% la impozitele și taxele locale, iar autoritățile vor putea folosi drone și imagini satelitare pentru a identifica construcțiile ilegale sau nedeclarate.
Proprietarii care nu declară la timp clădirile vor plăti un impozit majorat cu 30% la fiecare 6 luni de întârziere.
O parte din Palatul Parlamentului va trece la administrarea MDLPA, pentru o utilizare mai eficientă a spațiilor.
Unitățile administrativ-teritoriale vor putea institui taxe suplimentare pentru jocurile de noroc, iar din veniturile proprii se va constitui un Fond de Regenerare Locală, de până la 5% din total.
Proiectul de lege privind guvernanța corporativă aduce reguli noi pentru companiile de stat și regii autonome. Contractele de mandat vor avea indicatori de performanță clari: între 50 și 75% indicatori financiari și între 25 și 50% indicatori nefinanciari, pentru a urmări atât profitul, cât și obiectivele de interes public.
Consiliile de administrație vor avea cel puțin trei membri, fiecare cu minimum trei ani de experiență. În sistemul dualist, consiliile de supraveghere vor avea între trei și cinci membri. Acționarii minoritari care dețin minimum 5% din capitalul social vor putea cere alegerea administratorilor prin vot cumulativ și vor putea propune candidați.
Mandatele administratorilor vor fi limitate, iar pentru locurile vacante se vor putea numi administratori provizorii, cu avizul AMEPIP. Un funcționar public nu va putea face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau de supraveghere.
Remunerația va avea o parte fixă și una variabilă, plafonată la cel mult de două ori câștigul salarial mediu brut pe economie. Beneficiile suplimentare vor fi limitate la valoarea a două indemnizații fixe brute pe an, iar asigurarea de răspundere profesională va fi plătită de compania publică.
La regii autonome, consiliile de administrație vor fi formate din trei membri, dintre care unul va fi desemnat de autoritatea tutelară. Nivelul remunerației va fi stabilit prin contractul de mandat și aprobat cu avizul AMEPIP. Agenția va avea atribuții sporite de control și sancționare, pentru a crește transparența și a reduce influența politică.
Proiectul de Lege privind unele măsuri fiscale pentru sustenabilitatea financiară a României și eficientizarea activității unor autorități administrativ autonome aduce modificări la ASF, ANRE și ANCOM. Până la 30 septembrie 2025, aceste instituții trebuie să-și refacă organigramele. Vor reduce cu 10% posturile de specialitate și cu 30% posturile din serviciile suport.
Structurile suport nu vor putea depăși 20% din totalul angajaților. În organigrame nu vor mai putea apărea funcții care nu există în Clasificarea Ocupațiilor din România. De asemenea, posturile de directori generali nu pot dubla activitatea vicepreședinților.
Salariile și indemnizațiile conducerii vor scădea cu 30% față de nivelul din iulie 2025. Bonusurile și primele nu vor putea fi mai mari decât dublul indemnizației brute lunare a unui ministru. Conducerile trebuie să propună și o nouă grilă de salarizare, cu 30% mai mică decât cea actuală.
Instituțiile vor fi obligate să publice pe site organigrama și veniturile totale ale membrilor consiliilor și comitetelor de conducere, precum și ale directorilor. Noile organigrame trebuie aplicate cel târziu de la 1 ianuarie 2026.
Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice prevede eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu anul fiscal 2026.
Cheltuielile cu managementul, consultanța și proprietatea intelectuală plătite către firme afiliate din afara României vor fi deductibile doar în limita a 1% din totalul cheltuielilor.
Toate firmele vor fi obligate să aibă un cont bancar sau la Trezoreria Statului. Cele nou-înființate vor trebui să deschidă cont în maximum 60 de zile. Pragul de 50.000 de lei pentru obligativitatea POS va fi eliminat. Încălcarea regulilor va fi sancționată cu amenzi între 3.000 și 10.000 de lei.
Transportul și vehiculele poluante vor fi taxate mai dur. Camioanele și vehiculele grele vor plăti taxă în funcție de distanță, iar mașinile de pasageri poluante vor avea impozite mai mari. Statul va oferi stimulente pentru achiziția de vehicule nepoluante și programe de casare pentru cele vechi.
SRL-urile vor trebui să majoreze capitalul social: minimum 500 de lei pentru firmele cu cifră de afaceri sub 400.000 lei și minimum 5.000 lei pentru cele cu cifră de afaceri peste acest prag. Societățile existente au doi ani pentru a se conforma, altfel riscă dizolvarea.
Cesiunea părților sociale ale asociatului majoritar va fi recunoscută de fisc doar după notificarea oficială.