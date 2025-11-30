Referendum în Elveția: Alegătorii resping propunerea de impozitare a bogaților

Alegătorii elvețieni au respins propunerea de impozitare federală a moștenirilor cu 50% pentru persoanele bogate, în cadrul unui referendum organizat duminică.

Potrivit estimărilor, propunerea a fost respinsă de 79% dintre alegători, scrie Reuters. Preocupările legate de un potențial exod al persoanelor bogate și de pierderea ulterioară a veniturilor fiscale au fost factori cheie în opoziție.

Inițiativa fiscală a fost înaintată de Tinerii Socialiști și viza o taxă de succesiune de 50% pentru sumele care depășesc 50 de milioane de franci elvețieni (53,5 milioane de euro), care, dacă ar fi fost votată, ar fi afectat aproximativ 2.500 de gospodării.

Propunerea, respinsă în număr mare

La Geneva, 68,6% dintre alegători s-au opus acestei inițiative. Cantonele vorbitoare de limbă germană au manifestat o opoziție și mai mare, inclusiv Zurich (74,6%), Graubünden (83,9%), Sankt Gallen (86,5%) și Schwyz (91%), scrie The Brussels Times.

Elveția, o țară populară din punct de vedere istoric în rândul persoanelor înstărite, impune deja unele impozite pe avere.

Planul s-a lovit de o opoziție fermă din partea guvernului și a tuturor partidelor, cu excepția celor de stânga. Aceștia au susținut că introducerea acestui impozit risca să determine plecarea persoanelor înstărite, compensând orice venituri și agravând situația finanțelor publice.

Tot duminică, alegătorii elvețieni au respins, într-un referendum separat, cu o majoritate covârșitoare, o propunere privind serviciul civil obligatoriu. Măsura, la care s-au opus 84% dintre alegători, ar fi obligat toți tinerii cetățeni, inclusiv femeile, să servească comunitatea sau să se înroleze în armată.