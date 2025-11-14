Statele Unite reduc tarifele pentru mărfurile elvețiene la 15% într-un nou acord comercial

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat că s-a ajuns la o înțelegere, declarând că detaliile vor fi publicate în decursul zilei de vineri. Oficialul american a precizat că o parte din industria elvețiană va fi transferat „în Statele Unite, produse farmaceutice, topirea aurului, echipamente feroviare”.

Acordul aliniază Elveția la condițiile obținute anterior de Uniunea Europeană, care beneficiază de același nivel tarifar de 15% pentru exporturile sale în SUA.

„Pentru sectorul industrial, supus unui tarif de 39% din 1 august, aceasta este o veste excelentă. Avem pentru prima dată aceleași condiții pe piața americană ca și competitorii noștri europeni,” a declarat Nicola Tettamanti, președintele Swissmechanic, organizația patronală a IMM-urilor.

Experții economici estimează că sectoarele elvețiene din domeniul mașinilor, instrumentelor de precizie, ceasurilor și industriei alimentare vor resimți cea mai mare reducere a presiunii economice. Potrivit Institutului KOF, creșterea economică a Elveției ar putea depăși 1% în 2026 datorită scăderii tarifelor.

Ministrul economiei, Guy Parmelin, a declarat vineri că „aproape totul a fost clarificat”, urmând ca detaliile finale să fie comunicate în perioada următoare.