Prima pagină » Social » Arme letale, trimise din Elveția în România, la Galați

Arme letale, trimise din Elveția în România, la Galați

Trei arme letale, calibru 7,5 × 55 mm, în stare de funcționare, au fost expediate din Elveția, printr-o firmă de transport persoane, de un bărbat de 38 de ani, din Galați. Acasă le-a așteptat soția, o femeie de 36 de ani.
Arme letale, trimise din Elveția în România, la Galați
Laura Buciu
17 dec. 2025, 12:20, Social

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au dispus, miercuri, reținerea, pentru 24 de ore, a bărbatului de 38 de ani, din Galați, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată.

De fapt, în 14 decembrie, în parcarea unui centru comercial din municipiul Galați, polițiștii au depistat în flagrant delict o femeie, de 36 de ani, imediat după ce aceasta a intrat în posesia unui colet expediat din Elveția, prin intermediul unei societăți de transport marfă și persoane.

În interiorul coletului, disimulate într-o cutie, au fost descoperite trei arme letale, calibru 7,5 × 55 mm, în stare de funcționare, supuse regimului autorizării, care ar fi fost expediate de către soțul femeii, un bărbat de 38 de ani.

Bărbatul urmează să fie prezentat miercuri Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

 

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Ce înseamnă „nebulozitate stratiformă” în unele zone din România în aceste zile. Ce se va întâmpla cu vremea începând de duminică. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, susține șefa de cabinet de la Casa Albă
Libertatea
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CSID
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor