Arme letale, trimise din Elveția în România, la Galați

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au dispus, miercuri, reținerea, pentru 24 de ore, a bărbatului de 38 de ani, din Galați, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată.

De fapt, în 14 decembrie, în parcarea unui centru comercial din municipiul Galați, polițiștii au depistat în flagrant delict o femeie, de 36 de ani, imediat după ce aceasta a intrat în posesia unui colet expediat din Elveția, prin intermediul unei societăți de transport marfă și persoane.

În interiorul coletului, disimulate într-o cutie, au fost descoperite trei arme letale, calibru 7,5 × 55 mm, în stare de funcționare, supuse regimului autorizării, care ar fi fost expediate de către soțul femeii, un bărbat de 38 de ani.

Bărbatul urmează să fie prezentat miercuri Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, cu propunerea luării unei măsuri preventive.