Cazuri alarmate în şcolile din România: Incidente grave cu arme albe în rândul elevilor. Ce spune ministrul Daniel David

Cronologia recentă a violenței include un incident din septembrie, când un tânăr de 16 ani a fost rănit la mână prin înjunghiere de un coleg de 18 ani, fapta ducând la deschiderea unui dosar penal pentru lovire, amenințare și port ilegal de obiecte periculoase. O lună mai târziu, în octombrie, o elevă de 18 ani a intimidat un coleg de 15 ani cu un briceag, incident petrecut, se pare, în incinta școlii. În ambele cazuri, soluția conducerii a fost exmatricularea elevilor vinovați.

Un alt eveniment grav a avut loc pe 9 ianuarie 2025, tot la Târgu Jiu, unde un băiat de 14 ani a fost înjunghiat în umăr de un alt elev în timpul pauzei, necesitând transportarea de urgență la spital.

Contextul acestor agresiuni este și mai îngrijorător, având în vedere rezultatele unui studiu recent. Conform acestuia, un număr semnificativ de elevi recunosc că poartă arme albe pentru că „se simt mai în siguranță”, ceea ce reflectă un climat de insecuritate acut în mediul școlar. Fenomenul nu este izolat: doar în Capitală, pe parcursul unui singur an școlar, au fost înregistrate peste 240 de incidente de acest tip.

Reacționând la această situație, reprezentanții Ministerului Educației, inclusiv ministrul Daniel David, dau asigurări că fenomenul este monitorizat îndeaproape. Ei avertizează că, în cazul în care tendința violentă persistă, se vor lua măsuri excepționale, precum înăsprirea controalelor la intrarea în școli, o implicare mai activă a poliției și adaptarea regulamentelor școlare pentru a descuraja astfel de fapte.

Fără o intervenție fermă și imediată, există riscul ca școlile să se transforme în medii în care violența și prezența obiectelor periculoase devin o normalitate. Impactul negativ asupra siguranței elevilor și asupra întregului proces educațional ar fi deosebit de grav.