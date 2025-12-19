Prima pagină » Știri externe » Cel puțin doi morți în atacuri cu cuțitul la metroul din capitala Taiwanului

Cinci dintre victime au fost „rănite cu o armă cu lamă”, a declarat prim-ministrul, adăugând că un suspect a fost identificat, dar motivele sale nu au fost încă stabilite.
Laurentiu Marinov
19 dec. 2025, 16:45, Știri externe

Cel puțin opt persoane au fost rănite și două au murit vineri, 19 decembrie, în atacuri la două stații de metrou din Taipei, capitala  Taiwanului, a declarat pentru AFP șeful pompierilor orașului, adăugând că și suspectul a murit. Primarul orașului Taipei a declarat că presupusul autor a sărit aparent de pe o clădire.

Cinci dintre victime au fost „rănite cu o armă cu lamă”, a declarat prim-ministrul reporterilor, adăugând că un suspect a fost identificat, dar motivul acțiunilor sale este necunoscut, potrivit Le Figaro.

