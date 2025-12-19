Cel puțin doi morți în atacuri cu cuțitul la metroul din capitala Taiwanului

Cel puțin opt persoane au fost rănite și două au murit vineri, 19 decembrie, în atacuri la două stații de metrou din Taipei, capitala Taiwanului, a declarat pentru AFP șeful pompierilor orașului, adăugând că și suspectul a murit. Primarul orașului Taipei a declarat că presupusul autor a sărit aparent de pe o clădire.

Cinci dintre victime au fost „rănite cu o armă cu lamă”, a declarat prim-ministrul reporterilor, adăugând că un suspect a fost identificat, dar motivul acțiunilor sale este necunoscut, potrivit Le Figaro.