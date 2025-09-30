Scrisoare deschisă a unui părinte-profesor către ministrul Daniel David: „Un copil ajunge să petreacă și 35 de ore pe săptămână la școală”

Un părinte-profesor citat de USLIP (Uniunea Sindiatelor Libere din Învățământul Preuniversitar) atrage atenția că un copil de clasa a VIII-a ajunge să petreacă la școală 35 de ore pe sătpămână.

Scrisoarea, adreastă ministrului Educației, Daniel David, menționează că, odată cu mărirea normei didactice, s-au extins și numărul de opționale prevăzute în planul-cadru.

„Suntem deja în a treia săptămână de școală, iar acum se ridică o nouă voce, cea a părinților, profund îngrijorați de starea copiilor și de accesul acestora la educație.

Copiii sunt supraîncărcați

O primă problemă semnalată este supraîncărcarea elevilor.

Într-o scrisoare deschisă adresată ministrului, un părinte-profesor descrie cum fiul său de clasa a VIII-a ajunge să petreacă 35 de ore pe săptămână la școală.

El menționează că, odată cu mărirea normei didactice, s-au extins și orele până la numărul maxim de opționale prevăzute în planul-cadru.

Pe lângă cele 7 ore zilnice, copilul trebuie să facă teme, să participe la meditații și să se pregătească pentru examene și olimpiade.

Drept urmare, după nici 3 săptămâni, acesta este epuizat atât fizic, cât și psihic.

Comasarea școlilor, pe spatele copiilor

Constatăm, așadar, ca măsura gândită pentru profesori s-a transformat indirect într-o povară suplimentară pentru elevi”, se arată într-o postare pe rețelele de socializare a USLIP.

De asemenea, USLIP arată în postare că și comasarea școlilor propusă de ministrul Daniel David se repercutează tot asupra copiilor.

„A doua dimensiune a problemei se vede în comunitățile mici, unde legea impune comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi și stabilirea unui prag minim de 12 copii per clasă.

În satul Piatra, comuna Stoenești, această regulă a dus la închiderea școlii locale.

Copiii au fost mutați forțat la școala din centrul comunei, fiind nevoiți să străbată zilnic drumuri lungi până la punctul de preluare al microbuzului și să piardă ore întregi așteptând după colegii mai mari.

Părinte în greva foamei

Cazul părintelui care a intrat în greva foamei pentru a protesta împotriva acestei măsuri arată până unde a ajuns disperarea comunității ignorate de autorități.

„Nu am cerut altceva decât o soluție favorabilă pentru copiii noștri”, spune el, subliniind lipsa de empatie și de dialog”.

În mesajul intitulat „O nouă voce se ridică împotriva autorităților surde la dialog” se subliniază ideea că vocea profesorilor este ignorată, părinții și profesorii se simt sacrificați, mințiți, marginalizați:

„Cele două cazuri ilustrează aceeași situație îngrijorătoare. Bunăstarea elevilor nu se regăsește printre prioritățile decidenților.

În timp ce ministrul Educației se declară de la tribună „salvator al sistemului”, elevii, profesorii și părinții se simt sacrificați, mințiți și marginalizați.

Grav și trist este faptul că nu doar vocea dascălilor a fost ignorată, ci și cea a părinților, care cer soluții pentru binele copiilor lor.

Astfel, domnul David a reușit, într-un timp record să transforme școala din locul unde copiii ar trebui să capete aripi, într-unul unde acestea le sunt tăiate”.