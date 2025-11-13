Experții în educație reacționează după strategia națională de securitate a președintelui Nicușor Dan: ”Este încurajator”

Strategia Națională de Apărare a României prezentată ieri, 12 noiembrie, de președintele țării, Nicușor Dan, a introdus pentru prima dată conceptul de analfabetism funcțional ca risc la adresa securității naționale. Documentul atrage atenția exact asupra importanței educației și a gândirii critice pentru reziliența societății și protecția împotriva dezinformării. Din rândul experților în educație, printre primii care au reacționat se numără și Ioana Necula, unul dintre cei mai vechi specialiști în educație din zona privată.

„Este încurajator să vedem cum, pentru prima dată, statul român recunoaște oficial gândirea critică drept o condiție esențială pentru reziliența națională. Ceea ce documentul strategic numește „vulnerabilitate de securitate”, lipsa gândirii critice, este exact ceea ce educația autentică poate preveni atunci când se bazează pe dialog, reflecție și curajul de a greși și de a învăța din greșeală. În școlile IB (International Baccalaureate), așa cum este și Genesis College, elevii sunt învățați să cerceteze, să compare surse, să argumenteze și să-și exprime ideile cu respect și responsabilitate”, comentează Necula.

Pentru ministrul educației și Cercetării, Daniel David, lipsa de pregătire a cadrelor didactice este principalul motiv pentru care mulți elevi din România se confruntă cu analfabetism funcțional.

În opinia lui Cătălin Buciumeanu, fost diplomat cu experiență în administrația publică, relații internaționale și inovare tehnologică, “când statul însuși admite că lipsa gândirii critice este o vulnerabilitate de securitate, devine clar că degradarea educației nu mai poate fi privită ca o problemă internă a Ministerului”. ”Ea este o problemă de apărare națională. Când războiul informațional a devenit o banalitate, societățile care nu gândesc devin teritorii deschise. Fiecare elev care nu învață să pună întrebări, fiecare profesor care repetă fără să explice, fiecare guvern care tolerează impostura pedagogică contribuie, fără să știe, la slăbirea rezilienței statului”, a scris acesta într-o postare publicată miercuri.

Ioana Necula a fondat una dintre cele mai mari instituții private de învățământ din România, care funcționează de 25 de ani, și crede că suntem într-un moment de inflexiune pentru educația din România. “Este momentul ca întreaga societate să redescopere sensul profund al educației: nu doar transmiterea unor informații, ci formarea minților libere, capabile să distingă informațiile corecte. La școala noastră, scopul este mereu de a transforma învățarea într-o experiență vie, conectată la lumea din jur și orientată către viitor, unde gândirea critică, curiozitatea, colaborarea și reflecția personală devin instrumente autentice de înțelegere”, a mai spus Ioana Necula.