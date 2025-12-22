Daniel David, despre concursul de Titularizare 2026: „Este absolut necesar să fie deblocat” / Ministrul a discutat cu Bolojan în acest sens

Invitat duminică în cadrul unei emisiuni de la TVR Info, ministrul Educației a afirmat că a vorbit cu Ilie Bolojan în privință deblocării posturilor pentru concursul național de Titularizare 2026.

Întrebat dacă acest concurs va avea loc anul viitor, Daniel David a spus că premierul înțelege ce înseamnă Titularizarea pentru educație.

„Este o discuție pe care am avut-o cu premierul pentru deblocarea posturilor în educație și mi-a spus că la început de an avem această discuție, fiindcă înțelege ce înseamnă Titularizarea pentru educație”, a spus Daniel David, potrivit Edupedu.

„Este absolut necesar să fie deblocat”, a mai spus ministrul.

În prezent, concursul de titularizare din 2026 este blocat de legea 141/2025, care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public până la data de 31 decembrie 2026.

În domeniul educației, legea are efecte asupra titularizării, concursurilor pentru funcții auxiliare (consilieri, secretari, bibliotecari, administratori).

Concursul de Titularizare este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

În cazul în care profesorii vor să devină suplinitori – adică să se angajeze pe perioada determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.