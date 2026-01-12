Reguli revizuite privind deblocarea telefoanelor după probleme semnificative legate de fraudă

FCC a declarat că această măsură „elimină o lacună pe care rețelele criminale sofisticate și infractorii obișnuiți au exploatat-o pentru a se angaja în activități ilicite”. A adăugat că telefoanele deblocate ale Verizon sunt adesea furate și revândute la prețuri premium pe dark web, în special în țări precum Rusia, China și Cuba, scrie Reuters.

Verizon, care a solicitat această modificare anul trecut, a declarat FCC că frauda și traficul cu dispozitive reprezintă o problemă majoră și în creștere, „organizată la nivel global prin rețele criminale conectate”.

Verizon a declarat FCC că acest lucru a dus la pierderea a aproximativ 784.703 de dispozitive din cauza fraudei, atât în cazul ofertelor preplătite, cât și al celor postplătite, în 2023, ceea ce a costat compania sute de milioane de dolari.

Operatorii de telefonie mobilă au convenit anterior să deblocheze telefoanele mobile cu abonament, cunoscute și sub denumirea de telefoane mobile, după ce acestea sunt plătite integral, iar telefoanele preplătite în termen de cel mult un an de la activarea inițială, a declarat FCC.

FCC a declarat că Verizon este singurul furnizor important căruia FCC îi impune să deblocheze telefoanele mobile la 60 de zile după activare, ceea ce este mai devreme decât practica standard din industrie. Verizon a declarat că „a înregistrat o creștere a fraudelor de aproximativ 55% după ce TracFone a renunțat la politica sa anterioară de blocare de un an în favoarea blocării de 60 de zile a Verizon” ca condiție pentru aprobarea tranzacției de către FCC.

Președintele FCC, Brendan Carr, a declarat că rețelele criminale sofisticate au exploatat politicile FCC de deblocare a telefoanelor mobile pentru a comite acte criminale, inclusiv trafic de droguri și trafic de persoane.