Premierul Ilie Bolojan ar urma să preia interimatul la Ministerul Educației și Cercetării / Bolojan i-a transmis președintelui propunerea de revocare din funcția de ministru a lui Daniel David

Potrivit unor surse, premierul ar urma să preia interimatul la Ministerul Educației și Cercetării, după vacantarea postului prin demisia lui Daniel David.
Luiza Moldovan
13 ian. 2026, 17:00, Social

UPDATE

Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României.

Știrea inițială

Premierul Ilie Bolojan ar urma să preia interimatul Ministerului Educației și Cercetării, potrivit unor surse citate de edupedu.ro.

Acesta ar urma să preia mandatul de ministru al Educației și Cercetării miercuri, 14 ianuarie 2016.

Informații de context

Fotoliul de ministru al Educației și Cercetării a rămas vacant după demisia lui Daniel David, care a intervenit înainte de sărbătorile de Crăciun.

Daniel David era nemulțumit de buget și de faptul că ar fi trebuit să mai  renunțe la fonduri pentru universități.

Daniel David a fost ministrul Educației și Cercetării din România din 23 decembrie 2024, în două guverne.

Provine din mediul universitar și este profesor de psihologie.

A fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Ce nume au fost vehiculate până acum

Mai multe nume au fost vehiculate în presă privind înlocuitorul lui Daniel David la MEC, însă preluarea interimatului de către Bolojan sugerează că negocierile în privința unui nou ministru nu au decurs bine.

Printre numele vehiculate s-au aflat marilen Pintea (rector al Universității de Vest din Timișoara și deputat PNL, considerat, cel puțin la uun moment dat, favorit la funcție), Luciana Antoci (consilier al premierului Bolojan și fost inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Iași)și Monica Anisie (care a mai ocupat în trecut această funcție, președinta Comisiei pentru Învățământ din Senat).

