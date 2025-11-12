Analfabetismul funcțional, inclus pentru prima dată în noua Strategie Națională de Apărare a Țării, prezentată de Nicușor Dan

Combaterea analfabetismului funcțional apare, oficial, pentru prima dată ca o prioritate în proiectul noii Strategii Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025 – 2030.

Documentul, care a fost prezentat miercuri de președintele Nicușor Dan, include acest obiectiv la capitolul dedicat educației, printre principalele direcții de acțiune.

„Prevenirea și diminuarea abandonului școlar și a analfabetismului funcțional” este una dintre prioritățile din domeniul educației, conform proiectului strategiei.

Textul mai menționează și probleme din educația de acum, precum abandonul școlar, numărul mic de absolvenți de universitate și performanța redusă a sistemului educațional, toate considerate „riscuri și vulnerabilități”.

Proiectul mai include și informații despre faptul că România va adopta politici de educație media, menite să dezvolte competențe care să protejeze populația de dezinformare și să implice cetățenii în „realizarea securității naționale”.

Tot în categoria „Riscuri și vulnerabilități” este trecut și nivelul scăzut al cercetării, dezvoltării și inovării.

Un aspect de luat în considerare este faptul că analfabetismul funcțional este menționat pentru prima dată explicit într-un asemenea document.

În Strategia Națională de Apărare a Țării 2020 – 2024, subiectul era tratat indirect, prin formularea „creşterea nivelului de alfabetizare funcţională pentru dezvoltarea gândirii critice şi pentru reducerea gradului de vulnerabilitate a populaţiei în faţa fenomenului de răspândire de informaţii false, care pot avea consecinţe negative pentru securitatea naţională”.

Ce prevede proiectul privind educația și cercetarea

Documentul face, în mod clar, diferența între „amenințări” externe și „riscuri și vulnerabilități” interne.

„Precaritatea educației și abandonul școlar, precum și numărul scăzut de absolvenți de studii superioare, prin raportare la populația generală, au impact negativ asupra dezvoltării țării și conduc la riscul de a croniciza lipsa de capital uman specializat.”.

Aceste însemnări sunt notate în document în privința educației.

De asemenea, textul face referire și la „disfuncțiile din domenii-cheie” care pot slăbi sistemul național.

„Disfuncțiile în domenii-cheie precum sănătatea, educația, protecția socială și administrația pot crea vulnerabilități sistemice, amplificate de utilizarea noilor tehnologii de către grupări ostile și propagarea infracționalității cibernetice.”

„Nivelul scăzut al gândirii critice, alfabetizării media și culturii de securitate, dar și persistența unor lacune ale cadrului legislativ constituie vulnerabilități care conduc la o reziliență scăzută a societății în raport cu extremismul, radicalizarea și manipularea informațională.”, mai este menționat în documentul Strategiei.

Legat de domeniul cercetare, proiectul menționează dificultăți structurale și lipsa resurselor.

„Nivelul scăzut al performanței sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare este determinat de: accesul redus la resurse financiare; valorificarea sub potențial a instrumentelor de finanțare externă sau de la bugetul de stat; dificultățile în atragerea și menținerea resursei umane specializate; insuficienta racordare la activitatea de cercetare internațională; inconsistența aplicării reformelor instituționale; deficiențele în realizarea transferului tehnologic.”

Educația apare menționată separat în cadrul capitolului dedicat liniilor de acțiune.

Nu are un subcapitol propriu, ci este inclusă alături de domeniile „cultură, sănătate, social și demografie”. Totuși, prima direcție de acțiune din acest grup se referă la reducerea abandonului școlar și la combaterea analfabetismului funcțional.

„Prevenirea și diminuarea abandonului școlar și a analfabetismului funcțional” reprezintă prima linie de acțiune din sfera măsurilor pentru îmbunătățirea educației.

Restul textului din document referitor la combaterea abandonului școlar și strategia pentru domeniul educației poate fi consultat chiar în document: