Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației

În mesajul transmis cu ocazia Zilei Naționale a României, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, susține că analfabetismul funcțional a devenit un risc major pentru siguranța țării. El a precizat că „această viziune a fost deja inclusă în Strategia Națională de Apărare a țării pentru perioada 2025-2030”.

„Analfabetismul funcțional este virusul potențial mortal al societății bazate pe cunoaștere”, afirmă ministrul. El a adaugat că „antidotul la atacul pseudoștiinței asupra civilizației și democrației este cunoașterea”. Ministrul consideră că România se confruntă astfel cu un pericol nevăzut, care afectează capacitatea societății de a se integra eficient pe piața muncii.

Analfabetismul, vulnerabilitate națională

David a explicat că analfabetismul funcțional „se referă la dobândirea inadecvată a unor competențe-cheie sau la incapacitatea de a le utiliza în viața cotidiană”, ceea ce vulnerabilizează populația în fața dezinformărilor și teoriilor conspirației.

„Fără cercetare, devenim o colonie științifică/tehnologică, iar fără educație, devenim o civilizație eșuată sub obscurantism!”, a scris ministrul. David susține că „integrarea educației și a cercetării este fundamentală”.

„Nu s-au luat măsurile necesare”

Oficialul spune că și-a focalizat „o mare parte din resursele mandatului împotriva analfabetismului funcțional”. Printre măsurile pe care le-a anunțat se numără „învățarea remedială, reducerea abandonului școlar”. De asemenea, menționează și reforme precum „reforma curriculară cu impact asupra calității educației, gândire critică/metode moderne de învățare”.

„Am vorbit, poate, primul, ca psiholog, despre neîncrederea interpersonală în țară și despre cum vom ajunge la polarizări, în urmă cu peste un deceniu”, a transmis David. El spune că „nu s-au luat măsurile necesare” și s-a ajuns „la situația în care, antagonizați, forțăm acum țesutul social dintre noi, punând la risc întreaga țară”.

2025, cel mai periculos an din 1989 încoace

Șeful Educației e de părere că România „trece, în 2025, prin cel mai periculos an de după Revoluția din 1989”. El spune că țara a mai trecut prin momente tensionate, dar „parcă niciodată nu au fost atât de legate”. Acestea se suprapun unui „context internațional periculos – un război la graniță și redefinirea instituțiilor democratice și ordinii internaționale”.

Potrivit ministrului, analfabetul funcțional poate afecta securitatea națională la fel de grav ca orice criză externă. El afirmă că România nu își poate permite să ignore acest fenomen.

