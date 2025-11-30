Barometru: Rogobete și Bogdan Ivan au cele mai mari creșteri de vizibilitate în Guvern

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, și Bogdan Ivan, ministrul Energiei, sunt cei mai vizibili membri ai Guvernului în luna octombrie, potrivit Știrile ProTv.

Rogobete urcă de pe locul 4 pe locul 2, iar Ivan avansează de pe poziția a 8-a pe locul 4.

Premierul Ilie Bolojan rămâne pe prima poziție, cu peste 32.000 de apariții în presa scrisă și online, deși numărul mențiunilor este mai mic față de luna septembrie.

Locul al treilea este ocupat de ministrul demisionar al Apărării, Ionuț Moșteanu, care își menține poziția.

Pe locul 5 se află ministrul de Externe Oana Țoiu, urcată de pe locul 6, în timp ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, rămâne pe poziția a 7-a.

Coborâri semnificative

Cele mai mari scăderi sunt înregistrate de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care cade de pe locul 5 pe locul 8, și de ministrul Educației, Daniel David, retrogradat de pe locul 2 pe locul 9.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, rămâne pe locul 10.

Cinci miniștri au între 1.000 și 2.000 de mențiuni: Cseke Attila (Dezvoltare), Dragoș Pîslaru (Investiții Europene), Florin Barbu (Agricultură), Radu Marinescu (Justiție) și Cătălin Predoiu (Interne).

Alți cinci membri ai Guvernului au sub 1.000 de mențiuni: vicepremierul Tanczos Barna, Florin Manole (Muncă), Ciprian Șerban (Transporturi), Andras Istvan Demeter (Cultură) și vicepremierul Marian Neacșu.

De ce a crescut vizibilitatea lui Rogobete și a lui Ivan

Potrivit analizei, creșterea vizibilității lui Rogobete este legată de controversele generate după tragedia de la clinica stomatologică și de propunerea ca intervențiile cu anestezie generală să fie mutate în spitalele publice.

În cazul lui Ivan, vizibilitatea sporită este rezultatul gestionării crizei Petrotel Lukoil și a sancțiunilor internaționale.