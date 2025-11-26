Rogobete: Sunt peste 20 de clinici la care s-a ridicat autorizația de funcționare

Ministrul a vorbit miercuri, la Digi24, despre cel mai mare control din ultimii 20 de ani la clinicile private care au cel puțin o sală de operație.

Alexandru Rogobete a spus că verificările vor fi încheiate peste două săptămâni.

„Controlul se va finaliza undeva în două săptămâni și voi face un raport complet. Pot să vă spun că sunt peste 20 de clinici la care s-a ridicat autorizația de funcționare și altele peste 30 la care au fost administrate sancțiuni contravenționale”, a spus ministrul.

El a precizat că, pe lângă amenzi și măsuri de închidere, cel mai important lucru este că inspectorii trasează clinicilor măsuri de conformare.

Întrebat care sunt neregulile constatate, Alexandru Robobete a spus: „Majoritatea nu respectă, sau majoritatea din cele care au fost închise, nu respectă normativul minimal de funcționare”.