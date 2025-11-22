Vicepreședinta Băncii Mondiale a mers să vadă cum decurg lucrările la Centrul de Arși Grav Timișoara

„Este o vizită cu o miză uriașă: este prima dată când un oficial de un asemenea nivel al Băncii Mondiale merge pe teren, în România, pentru a vedea un proiect medical major construit prin parteneriatul nostru strategic”, a declarat Rogobete.

Ministrul a subliniat că lucrările spitalului, construit de la zero, au înregistrat un progres semnificativ.

„Ceea ce vedeam acum câteva luni doar pe planșe, astăzi prinde formă reală: o infrastructură medicală modernă, construită cu standarde la cel mai înalt nivel, dedicată celor mai severe cazuri de arsuri”

Vizita Băncii Mondiale – un semnal de încredere

Rogobete a precizat că vizita delegației Băncii Mondiale reprezintă „mai mult decât o verificare tehnică”, fiind și „un semnal de încredere și o recunoaștere a faptului că proiectele din sănătate avansează corect, transparent și într-un ritm care le arată partenerilor noștri internaționali că România își respectă angajamentele”.

La vizită au participat și Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, precum și prof. dr. Dorel Săndesc, care au prezentat stadiul detaliat al lucrărilor. Echipa Băncii Mondiale „a apreciat clar modul în care proiectul avansează”, a menționat ministrul.

Tratamente la standarde internaționale pentru pacienți

Pentru Rogobete, proiectul are și o încărcătură personală. „Centrul de Arși Grav din Timișoara nu este doar un obiectiv de investiții, ci o promisiune pentru pacienții care trec prin cele mai dramatice situații. Le datorăm tratamente la standarde internaționale, aici, acasă”.

Ministrul le-a Antonellei Bassani, Annei Akhalkatsi, lui Yasser El-Gammal și Anei Mercado pentru încredere și pentru felul în care privesc aceste proiecte – nu ca pe linii într-un buget, ci ca pe investiții care pot salva vieți și pot schimba modul în care România răspunde marilor urgențe medicale”.

„Voi continua să urmăresc personal fiecare etapă. Sănătatea nu se declară. Se construiește. Iar încrederea se câștigă prin fapte”, conchide Rogobete.