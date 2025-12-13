Prima pagină » Sănătate » Centrul de Arși din Târgu Mureș intră în etapa finală de construcție, anunță Ministrul Sănătății

Centrul de Arși din Târgu Mureș intră în etapa finală de construcție, o investiție de 60 milioane euro menită să ofere tratament modern pacienților critici.
13 dec. 2025, 18:02, Politic

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a aflat astăzi la Târgu Mureș pentru a verifica stadiul lucrărilor la Centrul de Arși, potrivit unei postări. Proiectul, considerat unul dintre cele mai așteptate din sistemul medical românesc, se apropie de finalizarea lucrărilor.

Investiție strategică pentru pacienții cu arsuri grave

Centrul de Arși din Târgu Mureș se află în ultima etapă de construcție, structura fiind finalizată, iar lucrările continuând la compartimentări, instalații și amenajări interioare.

Din primăvara anului viitor, unitatea va deveni complet operațională, oferind tratament specializat pacienților cu arsuri severe, în condiții de siguranță și standarde europene.

Proiectul reprezintă o investiție majoră de aproximativ 60 de milioane de euro, finanțată de Ministerul Sănătății prin intermediul Băncii Mondiale.

Dotări moderne și intervenții rapide

Centrul va include paturi dedicate pacienților critici cu arsuri grave, zone de terapie intermediară, chirurgie reconstructivă și o secție ATI extinsă.

De asemenea, sunt prevăzute săli de operație moderne, dispuse pe două niveluri, precum și un heliport destinat intervențiilor de urgență, atunci când fiecare minut contează.

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, atenția la detalii și respectarea termenelor sunt esențiale pentru acest proiect.

Formare profesională și recâștigarea încrederii în sistem

Echipele medicale au beneficiat deja de cursuri de formare în Franța, prin programe coordonate de Banca Mondială.

În prima parte a anului viitor, instruirea va continua în colaborare cu Societatea Europeană de Arși Gravi și experți internaționali.

Ministrul Sănătății subliniază că modernizarea sistemului medical trebuie să fie vizibilă și să contribuie la recâștigarea încrederii oamenilor.

În centrul acestui efort rămân pacientul și personalul medical, pentru ca în cele mai grele momente, grija, tratamentul și siguranța să fie aici, acasă.

