Alexandru Rogobete a vizitat o unitate pentru recuperare medicală din Timiș

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat o unitate pentru recuperare medicală din județul Timiș. Este vorba despre o anexă a Spitalului Județean din Timișoara aflată în construcție.
sursa foto: Alexandru Rogobete, Facebook
Petru Mazilu
14 feb. 2026, 17:19, Politic

Sâmbătă, ministrul Sănătății a fost la Lovrin, în județul Timiș, unde este în construcție o secție externă a Spitalului Clinic Județean de Urgențǎ din Timișoara pentru recuperare medicală, ortopedie și traumatologie, cu servicii de balneofiziokinetoterapie.

„Investiția va aduce servicii de recuperare medicală mai aproape de pacienții din vestul țării și va completa traseul medical după intervenții ortopedice sau traumatisme. Obiectivul este de a îmbunătăți serviciile de recuperare în județele Timiș și Csongrád-Csanád și de a armoniza practicile medicale prin protocoale comune și schimb de expertiză. Proiectul este realizat printr-un parteneriat între Consiliul Județean Timiș, Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara, Universitatea din Szeged și Centrul ambulatoriu Móra-Vitál Mórahalom, în cadrul programului Resilience4Health”, a explicat Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Rogobete anunță că ministerul va susține dotarea cu echipamente medicale

Finanțarea investiției este susținută din Fondul European de Dezvoltare Regională, cu suma de 7 milioane de euro, și din bugetul local al Consiliului Județean Timiș, cu peste 16,6 milioane de lei. Finalizarea realizării proiectului este estimată pentru anul 2027.

„După o operație sau un accident grav, lupta nu se încheie la externare. Urmează etapa în care trebuie să poți merge din nou fără durere, să îți reiei activitatea și să îți recapeți ritmul vieții de dinainte. Aceasta este, în mod real, miza recuperării medicale (…) Cred cu tărie că recuperarea medicală nu este un serviciu auxiliar, ci o etapă esențială a actului medical, cea care face diferența între tratament și reintegrare. De aceea, susțin dezvoltarea acestor capacități și urmăresc direct stadiul implementării, pentru ca investiția să fie finalizată la termen și să devină funcțională”, a adăugat ministrul Sănătății.

Ministerul Sănătății va susține dotarea cu echipamente medicale pentru noul centru de recuperare.

 

