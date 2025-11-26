Ciucu: Cazul din Parcul IOR e revoltător, acei oameni trebuie luați pe sus

Ciucu se referă la numeroasele episoade în care sute de arbori au fost tăiați pe partea retrocedată din parcul bucureștean.

„Ceea ce fac acei oameni acolo este revoltător și sfidează efectiv comunitatea și își bat joc de autorități”.

Ciucu: Îi iei pe sus

Întrebat cum ar rezolva, ca primar general, problema din Parcul IOR, Ciprian Ciucu a răspuns: „Îi iei pe sus. Poliția Locală în momentul în care îl somează să se oprească și nu respectă, îmi pare foarte rău, te conduc la secție. Ceea ce fac acei oameni acolo este revoltător și sfidează efectiv comunitatea și își bat joc de autorități. Aici este lipsa autorității statului, îmi pare foarte rău să o spun”.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei consideră că „este o problemă de responsabilitate. Oamenii pe care i-am angajat și pe care-i aveam mai demult la Poliția Locală pe zona de intervenție se duc foarte frumos și-i somează să prezinte actele. Dacă nu, trebuie să-i oprească”.

Răutate în formă pură

În opinia sa, „acolo, ceea ce vedeți în acest moment este răutate în formă pură, pentru că ei știu că nu pot construi acolo, dar vor să irite comunitatea, vor să se răzbune și o fac sfidând, își dau drujbele mai tare, numai ca să fie auziți că taie, pentru că sunt lăsați. Poliția Locală poate să zică domnule, nu pot să intru pe proprietatea lui. Da, dar stai puțin, tu intri cu un mandat și vezi că în fața ta încalcă legea. Păi, ce faci, asiști cum încalcă legea, după care îl amendezi? Nu, îl oprești”.