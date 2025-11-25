Tăieri ilegale de copaci în Parcul IOR, sub ochii polițiștilor locali de mediu

Conflictul, izbucnit în dimineața zilei de marți, pe un teren retrocedat din zona Parcului IOR, a scos la iveală tăieri ilegale de arbori și o situație surprinzătoare. Un echipaj al Poliției Locale era la fața locului, știa că tăierile sunt ilegale, dar nu le-a oprit.

Incidentul a fost sesizat la ora 10.40 prin apel 112, când administratorul terenului a reclamat un conflict cu mai mulți persoane, locuitori ai zonei. La momentul apelului, bărbatul a susținut că efectua lucrări de întreținere la copacii din zonă.

Tăiau copaci fără autorizație, în mijlocul capitalei

Polițiștii Secției 12 au ajuns rapid la fața locului, unde au găsit toate persoanele implicate și au constatat că administratorul terenului și un alt bărbat tăiau arbori, fără să aibă autorizație. În București, tăierea oricărui arbore necesită o autorizație emisă de Primăria Capitalei, prin Direcția de Mediu, conform H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind protecția și conservarea spațiilor verzi.

„Polițiștii au constatat că administratorul terenului retrocedat, împreună cu un alt bărbat, desfășurau activități de tăiere a unor arbori, folosindu-se de o drujbă, fără a deține autorizațiile necesare”, a comunicat Poliția Capitalei.

Cei doi bărbați care tăiau arborii au fost legitimați și predați Poliției Locale pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale.

Lemnul tăiat, pregătit să fie scos rapid din zonă

În zonă se afla și un bărbat de 38 de ani care-i ajuta pe cei doi cu transportul arborilor tăiați, fără aviz de însoțire. Acesta a fost condus la Secția 23 și amendat cu 2.000 de lei potrivit Legii 171/2020. Lemnul urmează să fie supus evaluării pentru confiscare.

Pentru a preveni escaladarea conflictului, polițiștii au solicitat și sprijinul unui echipaj de jandarmi din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

Polițiștii locali, spectatori ca la film

Surpriza a venit din partea Poliției Locale a Municipiului București – Serviciul Ecologie, prezentă deja în zonă. Membrii echipajului „aveau cunoștință despre faptul că persoanele respective tăiau arbori fără autorizație”. Totuși, nu au dispus oprirea activității și nici aplicarea măsurilor legale.

Cercetați pentru neglijență în serviciu

Ca urmare, Secția 12 Poliție s-a sesizat din oficiu pentru infracțiunea de neglijență în serviciu, întrucât polițiștii locali prezenți la fața locului nu au oprit tăierile ilegale și nu au aplicat sancțiunile prevăzute de lege. Parchetul competent urmează să fie sesizat în acest caz.

Poliția Capitalei a transmis că va continua monitorizarea zonei, colaborând cu autoritățile silvice.

Incidentul de marți nu este unul izolat. În ultimele luni, zona retrocedată din IOR a fost afectată de mai multe episoade de tăieri ilegale. Pentru acestea, autoritățile au aplicat deja amenzi de peste 245.000 de lei. Comunitatea locală acuză însă că instituțiile reacționează prea târziu sau deloc, în timp ce spațiul verde continuă să fie mutilat.