Târg de sărbători organizat ilegal pe terenul retrocedat din Parcul IOR. Organizatorii, amendați

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 a sancționat cu 10.000 de lei organizatorii unui așa zis târg de sărbători anunțat pe suprafața retrocedată din zona Parcului Alexandru Ioan Cuza (IOR), după ce aceștia au început ridicarea unei construcții metalice fără autorizație de construire.

Potrivit Poliției Locale Sector 3, în urma verificărilor efectuate în teren de către polițiștii din cadrul Serviciului Disciplina în Construcții, a fost constatată demararea lucrărilor la o structură metalică destinată unui așa-numit „târg de Crăciun/parc de distracții”. Lucrările erau efectuate fără existența unei autorizații de construire emise conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și fără avizele și acordurile necesare pentru organizarea unui eveniment de acest tip.

Pentru aceste fapte, pe lângă sancțiunea contravențională, au fost dispuse măsuri de oprire a lucrărilor și obligația desființării construcției neautorizate, în condițiile legii. De asemenea, organizatorii au fost somați să nu înceapă niciun fel de activități comerciale sau de divertisment până la intrarea în legalitate, prin obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Zona retrocedată din Parcul IOR, un punct sensibil al Sectorului 3

Suprafața pe care fusese anunțat târgul de sărbători face parte dintr-un teren de aproximativ 12 hectare retrocedat în condiții controversate în anul 2005 din Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR).

Terenul este situat între bulevardele Liviu Rebreanu, Nicolae Grigorescu, strada Constantin Brâncuși și malul lacului, în imediata vecinătate a Parcului IOR, și a ajuns în proprietatea Mariei Cocoru, în urma unui proces de retrocedare intens contestat de societatea civilă și de o parte a autorităților.

În ultimii ani, zona a intrat în atenția mai multor instituții

Prefectura Capitalei a atacat în instanță retrocedarea, un raport oficial indicând posibile semnături false și aplicarea greșită a legii în procedura de restituire;

DNA investighează modul în care a fost retrocedată suprafața, ca urmare a plângerilor formulate de cetățeni și organizații civice;

Pe teren au avut loc repetate defrișări și incendieri ale vegetației, sancționate de autoritățile de mediu cu amenzi de ordinul milioanelor de euro și cu obligația refacerii stratului vegetal.

Tot în zonă au loc tăieri ilegale

Tăierile ilegale au loc în zona Bulevardului Nicolae Grigorescu nr. 18. Atoritățile au confirmat amenzi totale de 245.000 de lei pentru defrișarea fără aviz a 40 de arbori.

Mandatarii terenului au mai primit amenzi pentru nerespectarea măsurilor impuse și pentru refuzul de a prezenta documentele solicitate.