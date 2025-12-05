Noi defrișări în Sectorul 3. Locuitorii din Titan cer oprirea “măcelului” spațiilor verzi

Localnicii se confruntă cu un nou episod dintr-o serie de intervenții care distrug zona verde din Titan. Imaginile surprinse la fața locului arată cum mai mulți brazi sunt doborâți pe un teren de pe Bulevardul Liviu Rebreanu. Martorii au solicitat de îndată intervenția autorităților.

Pe terenul din Grigorescu, „au fost defrișați în jur de 40 de arbori în decurs de câteva zile”, potrivit Green Community. Lucrările au fost oprite doar după mai multe „proteste și acțiuni din partea comunității locale, care a alertat constant autoritățile”. În acest caz, au fost aplicate amenzi totale de 275.000 de lei.

Cetățenii din Titan vor refacerea parcului

Reprezentanții Grupului de Inițiativă Civică IOR – Titan au transmis public că vor protejarea parcului și oprirea distrugerii spațiilor verzi. „Dorința noastră, a cetățenilor din comunitatea IOR-Titan, este ca arborii și spațiile verzi să fie protejate, iar zona retrocedată să fie reîmpădurită și integrată în Parc”.

Situat în Sectorul 3, Titan este unul dintre cele mai verzi și populare cartiere ale Bucureștiului. Zona este cunoscută în special pentru Parcul IOR (Alexandru Ioan Cuza) și întinderea mare de blocuri construite în perioada comunistă.

Chiar și cu amenzi mai mari, tăierile continuă

Aceștia critică nivelul foarte redus al amenzilor din anii trecuți, când o astfel de sancțiune era extrem de permisivă. În trecut, sancțiunile ajungeau la doar 50 de lei, sau chiar 25 de lei dacă erau plătite în termen de 14 zile.

„Amenzile de 25 de lei pe copac tăiat în mod ilegal nu contau nici măcar la impresie artistică”, spun cetățenii.

Amenzile pentru tăierea ilegală a arborilor în București au crescut abia în luna octombrie, când consilierii municipali au aprobat o hotărâre care prevede sancțiuni mult mai mari. „E bine că măcar unele autorități răspund solicitărilor cetățenilor atunci când copacii și spațiile verzi sunt măcelărite”, au scris localnicii.

1.500 de copaci dispăruți

Defrișările nu se opresc – reclamă cei din Sectorul 2 – mai ales pe terenurile retrocedate, despre care spun că au fost complet distruse în ultimii ani. Zona extinsă, de 12 hectare, ar fi fost defrișată integral, iar comunitatea vorbește deja despre 1.500 de copaci tăiați. În locul replantării vegetației distruse, în prezent se încearcă „amenajarea unui bâlci / târg de Crăciun”, pe terenul retrocedat din Liviu Rebreanu.

Cetățenii apără singuri spațiul verde

Până la soluționarea definitivă, cetățenii spun că vor „continua să monitorizeze situația din teren”. De asemenea, vor uza de „toate căile legale pe care le au la dispoziție”.

„Perseverăm!”, au transmis cei de la Grupul de Inițiativă Civică IOR Titan, una dintre organizațiile comunitare înființate de către cetățenii din cartier, hotărâți să salveze ultimele zone verzi din cartier.

Ciucu: E revoltător ce se întâmplă în IOR

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care candidează la Primăria Capitalei, a reacționat la defrișările din zona retrocedată a Parcului IOR. „Ceea ce fac acei oameni acolo este revoltător. Sfidează comunitatea. Își bat joc de autorități”, a spus acesta, condamnând tăierile de arbori.