Ciucu spune că Drulă l-a „dezamăgit personal și politic”: Este disperat. M-a făcut oaie cu șorici

Ciprian Ciucu a afirmat că relația sa cu Cătălin Drulă s-a deteriorat, spunând că liderul USR a lansat atacuri „cu foarte multe lucruri neadevărate, scoase din context și exagerate”.

„M-a dezamăgit personal și politic”

„Da, domnul Drulă, vă spun așa, cu dezamăgire, că m-a dezamăgit și la nivel personal și la nivel politic”, a spus Ciucu.

Candidatul PNL spune că explicația pentru comportamentul lui Drulă ține de „disperarea” acestuia după rezultatele slabe ale USR.

„Îl înțeleg pentru că este cumva disperat după eșecul pe care l-a avut la cele alegeri în care a dus USR foarte jos și a trebuit să se retragă în fața doamnei Lasconi. Ar fi al doilea eșec consecutiv, ceea ce l-ar deconsacra politic”, a afirmat Ciucu, spunând că atacurile zilnice ale lui Drulă ar avea ca efect „dezbinarea electoratului de centru-dreapta”.

Tensiuni amplificate în campania electorală

Întrebat despre afirmațiile pe care le consideră jignitoare, Ciucu a invocat episodul în care Drulă a făcut o referire ironică la adresa sa.

„După ce m-a jignit și după ce a ieșit cu acele atacuri… A avut un interviu în care a avut o referință… Că sunt porc sau ceva de genul acesta. Oaie cu șorici, nu știu cum a zis”, a spus Ciucu.

Ciucu a afirmat că orice discuție viitoare cu Drulă ar trebui să pornească de la niște scuze din partea candidatului USR.

„Dacă vrei să stai de vorbă cu mine, în primul rând găsești niște scuze acolo măcar. După care putem să continuăm dialogul, dar mă jignești în acest fel, după care vii cu atacuri care sunt total aberante și dezonorante, după care vrei să stăm de vorbă. Înainte de toate hai să vedem dacă putem avea un dialog normal. După care putem discuta și alte lucruri, dar în acest fel eu nu pot să încuragez acest tip de comportament în politică”, a subliniat primarul Sectorului 6.